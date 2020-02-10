Обошел всех президентов: социологи пояснили, почему Зеленский сохранил высокий рейтинг

Президент Украины Владимир Зеленский еще пользуется доверием большинства украинцев, несмотря на некоторое снижение его рейтинга.

По мнению социологов, Зеленский изначально заручился большим кредитом доверия, что и повлияло на сегодняшнее положение дел - украинцы надеются, что "новые лица" научатся руководить страной, пишет "Радио "Свобода".

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха заявил, что нынешний президент находится в более выгодном положении, чем его предшественники.

"У любой власти за один год позитивные рейтинги превращаются на очень негативные. Касательно Зеленского и его политической силы, темпы уменьшения показателей не такие выразительные, как было ранее. Им дали большой кредит доверия, чтобы они научились (руководить страной), поскольку они люди без опыта. Определенный кредит доверия остался, но если они не будут далее учиться, то утратят его если не за год, то за полтора", – предсказал он.

Евгений Головаха Фокус

Такого же мнение придерживается директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Она отметила, что 51% поддержки спустя восемь месяцев президентства не было ни у одного из предшественников Зеленского.

При этом социолог подчеркнула, что на выборах ожидания людей были нереалистичными. "Очевидно, что люди начинают разочаровываться, потому что не получили того, на что рассчитывали", – сказала Бекешкина.

Ирина Бекешкина dif.org.ua

Причиной спада рейтинга главы государства Головаха считает недавние скандалы в медиа вокруг представителей власти.

Напомним, что народный депутат от фракции "Слуга народа" в эфире ток-шоу на телевидении посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за газ.

Также внес смуту законопроект о дезинформации и медиа. Но это далеко не единственные скандалы с участием "слуг народа".

По данным опроса, проведенного Центром Разумкова, президенту Владимиру Зеленскому доверяет 51,6% респондентов. В ноябре 2019 года этот показатель составлял 68%.

За президентом со значительным отрывом идут спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук. А вот сам парламент и правительство пользуются наивысшим уровнем недоверия - 68,3% і 68,5% соответственно. Зеленскому не доверяет 41,5% опрошенных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января 2020 года менее 50% украинцев доверяли Владимиру Зеленскому. В начале февраля произошла странная ситуация: рейтинг президента Украины изменялся трижды за несколько суток.

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