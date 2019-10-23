Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский анонсировал прямой эфир, в ходе которого он пройдет тест на детекторе лжи.

Соответствующее заявление прозвучало на канале Дубинского в YouTube. Так он отреагировал на то, что руководство фракции партии "Слуга народа" заявила о том, что всем членам финансового комитета парламента от "Слуги народа" нужно пройти детектор лжи.

"Если вы уже сказали, что нужно проходить детектор лжи, так давайте проходить. А не п*зданули и в кусты, потому что зас*али", – сказал Дубинский.

Он официально обратился к "Слуге народа" с требованием идти до конца, если уж в партии обвинили кого-то в получении неправомерной выгоды. Дубинский раскритиковал идею полюбовного решения проблемы внутри партии.

"Я вам не дам отпетлять! Если вы имеете наглость кого-то в чем-то обвинять, идите до конца. Просто научу за базар отвечать", – заявил Дубинский.

Он также сообщил, что в прямом эфире 23 октября с известным полиграфологом Виталием Опанасенко пройдет детектор лжи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили о возможности исключения Дубинского из партии. Он резко отреагировал.

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