"Обнять агрессора": дипломат объяснил новую тактику Запада по России

Намерение президентов Франции и США вернуть Россию в "Большую восьмерку" без освобождения ею Крыма и ОРДЛО являются признаком переформатирования международных отношений.

Об этом экс-заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский написал на своей странице в Facebook.

"Слова Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о возвращении России в Группу 8 - это анонс нового переформатирования сил в международных отношениях. New normal. Где-то так закладывается новый порядок", - считает Лубкивский.

Трамп и Макрон

По мнению Лубкивского, Запад решил применить тактику "обнять агрессора". Но он вряд ли сможет справиться с ее реализацией.

"Агрессора остановить сложно и обременительно. Но он очень нужен, особенно для соревнования с еще большими силами. Поэтому агрессора надо обнять. Этот простой и удобный подход может стать визитной карточкой нового строя. Но он его и накроет. Дэвид Кэмерон тоже думал, что справится со стихией Brexit", - считает дипломат.

Лубкивский считает, что противодействовать этому подходу можно – и "Израиль не раз доказывал, что да, можно".

"Нужна прежде всего реакция нашего государства. Надо осудить намерения вернуть Россию к G8 без прекращения российской войны против Украины и не только против Украины. Это надо сделать не взирая на предстоящую встречу с Трампом. Потому что дело не в том, чтобы такая встреча состоялась. Дело в том, чтобы на такой встрече с нашей стороны была субъектность, позиция и ясный интерес", - заявил дипломат.

А если на протест не решатся на государственном уровне, тогда надо действовать на уровне тех украинских политиков и общественных деятелей, чье мнение уважают и слышат в мире, публично и непублично.

"Если сильные мира сего хотят объединяться с "глубоко европейским" агрессором, то нам надо искать, находить и объединять в мире коалицию людей, несогласных с политикой прощения и умиротворения агрессора", - призвал Лубкивский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия входила в состав так называемой Большой восьмерки вместе с Британией, США, Германией, Италией, Францией, Канадой и Японией. В 2014 году, после аннексии Крыма, РФ исключили из объединения, после чего оно стало называться "Большой семеркой".

Трамп на встрече с журналистами заявил, что РФ стоит вернуть и возродить таким образом G8. Позже он высказал это мнение в разговоре с президентом Франции, пишет CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

20 августа Макрон заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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