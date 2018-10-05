Обновленная ЦИК со скандалом выбрала главу

Обновленная Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала председателем члена ЦИК по квоте "Воля народа" Татьяну Слипачук.

Как сообщает общественное движение "ОПОРА", ЦИК решила незаконно провести заседание без прессы, отправив представителей СМИ ждать в пресс-центр.

"На незаконно тайном заседании ЦИК, как свидетельствует подслушанное нашими представителями под дверью, председателем избрали госпожу Татьяну Слипачук", – сказано в сообщении.

Заместителем главы комиссии был выбран Олег Краснопольский (квота БПП).

Также активистывызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушение ст. 171 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Перше засідання оновлена ЦВК вирішила провести без преси, відрядивши представників ЗМІ очікувати до прес-центру. Наразі, за зачиненими дверима відбувається голосування за голову Комісії. Відповідно до ЗУ про ЦВК усі без виключення засідання мають бути відкритими #опора #новаЦВК pic.twitter.com/elCvBLoZOt — Civil Network OPORA (@opora) 5 октября 2018 г.

Зараз з-за дверей залу засідань у Центральній виборчій комісії лунають оплески - імовірно, відбулось голосування за голову. Все це за зачиненими дверима без журналістів та громадськості... 😭#опора #новаЦВК — Civil Network OPORA (@opora) 5 октября 2018 г.

На незаконно таємному засіданні ЦВК, як свідчить підслухане нашими представниками під дверима, головою обрали пані Тетяну Сліпачук #опора #новаЦВК — Civil Network OPORA (@opora) 5 октября 2018 г.

Представники ОПОРИ викликали поліцію, аби зафіксувати порушення ст. 171 ККУ - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів #опора #новаЦВК — Civil Network OPORA (@opora) 5 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Рада приняла законопроект, которым увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов.

20 сентября Рада уволила 13 членов комиссии, чей срок полномочий уже истек и назначила 14 новых.

5 октября новоизбранные члены комиссии приняли присягу.