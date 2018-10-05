МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

Обновленная ЦИК со скандалом выбрала главу

1.2тЧитать материал на украинском

Обновленная Центральная избирательная комиссия на закрытом заседании избрала председателем члена ЦИК по квоте "Воля народа" Татьяну Слипачук.

Как сообщает общественное движение "ОПОРА", ЦИК решила незаконно провести заседание без прессы, отправив представителей СМИ ждать в пресс-центр.

"На незаконно тайном заседании ЦИК, как свидетельствует подслушанное нашими представителями под дверью, председателем избрали госпожу Татьяну Слипачук", – сказано в сообщении.

Новости
''Перезагрузка'' ЦИК: Рада назначила новый состав комиссии
Обновленная ЦИК со скандалом выбрала главу

Заместителем главы комиссии был выбран Олег Краснопольский (квота БПП).

Также активистывызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушение ст. 171 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Рада приняла законопроект, которым увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов.

20 сентября Рада уволила 13 членов комиссии, чей срок полномочий уже истек и назначила 14 новых.

5 октября новоизбранные члены комиссии приняли присягу.

Место
УкраинаКиев
Объект
ЦИК
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
251
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги