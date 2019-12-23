Россия продолжает бить по Украине санкциями: новые правила въезда и ограничения

Экономическая война между Россией и Украиной продолжается: страна-агрессор ввела новые санкции, а с нашей стороны ответили запретом на выезд в Россию без загранпаспорта.

Эксперты считают, что такие "тычки" несут в себе больше политического, чем экономического, а основная их цель - показать недовольство выстраиванием диалога между странами.

О том, как протекает и к чему приведет экономическая война - в материале OBOZREVATEL.

Санкции - классический инструмент в экономической войне

Какие украинские товары попали в расширенный санкционный список России:

картон;

крахмал, глюкоза и фруктоза;

медицинские изделия (воздуховоды, трубки, горелки, катетеры, жгуты и тд);

радиаторы;

котлы центрального отопления;

части жидкостных насосов.

Список выглядит довольно странным, да и товары, попавшие в него не выглядят критически важными. Эксперты считают, что от таких ограничений не стоит ожидать каких-либо последствий, а сами санкции имеют скорее политический окрас и призваны показать недовольство ведением диалога между странами. Например, эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко предполагает, что это знак того, что Россия осталась недовольна встречей в Нормандском формате.

"Такой шаг России - это ответ на расширение режима украинских санкций и все это на фоне Нормандской встречи. Видимо, так они показывают, что результатами не очень удовлетворены", - поделился Капитоненко.

Санкции России против Украины

К слову, расширение санкционного списка случилось за день до того, как в Украине анонсировали запрет выезжать в Россию без загранпаспорта. Да и не так давно украинские власти тоже ударили санкциями по стране-агрессору, добавив в свой санкционный список более 100 компаний, которые занимались в Крыму незаконными раскопками, осуществляли теле- и радиовещание и поставляли материалы для российской "оборонки". Такие зеркальные действия - стандартная практика, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это такая традиционная история - зеркальность. У нас в отношениях с Россией было несколько таких волн, когда либо мы первые вводили санкции, они отвечали, либо они. Сейчас такая же зеркальная ситуация", - рассказал эксперт.

Для украинской экономики не страшно

Навредить Украине эти санкции, по мнению экспертов, не смогут - слишком незначительны. Да и в самом крайнем случае товары просто начнут продавать в Россию через Беларусь или Молдову, считает политолог Александр Кочетков.

"Никаких последствий. Если бы речь шла о каком-то прокате, каких-то колесах, о чем-то крупном - то да, а это ничтожные цифры и носит какой-то символический характер. Это слабый ответ на то, что американцы вводят санкции против России. Они абсолютно искренне верят, что все происходящее в Украине связано с американцами [...] А на самом деле большинство товара перерисуют на Беларусь. Пойдут якобы от Беларуси или Молдовы", - рассказал Кочетков.

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Санкции России против Украины fakty.com.ua

Мнения о безопасности для экономики придерживаются и другие эксперты, отмечая, что Россия уже использовала все возможные инструменты в экономической войне и наносит вред сама себе.

"В России есть большой обман относительно того, что те санкции, которые они вводят, это якобы санкции Европы или Америки против них. На самом же деле Россия рубит сук, на котором сидит. Делает своим гражданам хуже, делая стоимость товаров дороже, а их качество - хуже", - поделился директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

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Возврата нормальных экономических отношений с Россией не будет

Эти политико-экономические отношения не наладятся и в случае прекращения войны на Донбассе, считает Владимир Фесенко. Из-за российской агрессии они были испорчены в 2014 году и с тех пор только ухудшались, что логично. Сейчас, по мнению эксперта, они находятся на таком уровне, что восстановления никогда не будет.

"Я не исключаю, что если вдруг прекратится война на Донбассе, то может быть, не сразу, но восстановится транспортное сообщение. Могут быть сняты транзитные ограничения. [...] Если будут решатся политические конфликты, то это может повлиять и на улучшение, смягчение экономических отношений. Но события, которые произошли в 2014 году настолько серьезные, что возвращения к прежним отношениям точно не будет. Проблем накопилось столько, что просто разгрести их будет сложно - на это потребуются годы", - считает эксперт.

Однако, в ближайшее время, скорее всего, продолжатся вот такие символические "тычки", а каких-то серьезных санкций ждать не стоит. По мнению Фесенко, даже транзит газа, срыв которого сейчас вызывает огромное количество опасений, скорее всего не прекратят. А если и ограничат, то только временно.

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