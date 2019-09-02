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2 сентября • обновлено в 11:28
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Обмена не будет: в России сделали заявление о пленных украинцах

7.1т Читать материал на украинском

В понедельник, 2 сентября, не состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА Новости. Он добавил, что в России ждут указа президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня не будет (обмена – Ред.). Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет", – заявил Рыбин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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Тема
Обмен пленными
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Как так,а "корр.нет"гутарил,что уже в К.уеве все.
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Mak Alex
Mak Alex
70rus xxx, ваш фюрер и на "Курске" не служил.Их нет,ини все погибли,и засмеялся,то майор какой то правда?
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70rus xxx
70rus xxx
Коваленко Николай, да,насчет петушатника.Ты про бойца ВСУ?Было,было дело.
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