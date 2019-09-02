Обмена не будет: в России сделали заявление о пленных украинцах

В понедельник, 2 сентября, не состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА Новости. Он добавил, что в России ждут указа президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня не будет (обмена – Ред.). Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет", – заявил Рыбин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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