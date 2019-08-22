Предатели государства и участник "антимайдана": кого отдаст Украина в обмене заключенными

Бывшие украинские военные Максим Одинцов, Александр Баранов и активист одесского "антимайдана" Евгений Мефедов готовятся к обмену на украинских политзаключенных в России.

Об этом 22 августа сообщил их адвокат Валентин Рыбин, пишет ТАСС. По его словам, уже готовится необходимая документация.

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время", – заявил он.

Россиянин Евгений Мефедов несколько дней назад вышел под залог из СИЗО в Одессе, куда был помещен в 2014 году за участие в кровавых провокациях.

Евгений Мефедов Думская

Экс-военный Вооруженных сил Украины Александр Баранов был приговорен к 13 годам лишения свободы за измену Родине и дезертирство из украинской армии в Крыму во время захвата полуострова. Максим Одинцов, также являющийся бывшим кадровым военным Украины, за эти же преступления был осужден на 14 лет.

Как писал OBOZREVATEL, 21 августа появилась информация, что незаконно осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко могут выдать Украине.

Несколькими днями ранее адвокаты политзаключенных заявили о том, что они исчезли из своих колоний и могли быть этапированы в Москву, что послужило сигналом о скором возможном обмене.

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