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Обмен Вышинского на Сенцова: Зеленский послал четкий сигнал Кремлю

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Украина готова обменять режиссера, узника Кремля Олега Сенцова на скандального главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 19 июля на встрече с руководством Минобороны и Генштаба ВСУ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал он.

По словам президента, конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там политзаключенных и украинских военных.

"Если это такие первые шаги – мы готовы", - подчеркнул он.

Вышинский и Сенцов

Вышинский и Сенцов

коллаж

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и Руслан Хомчак

Владимир Зеленский и Руслан Хомчак

Зеленский уточнил, что вопросы обмена не распространяются на захваченных в конце прошлого года в районе Керченского пролива и незаконно удерживаемых под арестом 24 украинских военных моряков.

"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского предложил офис президента Украины.

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Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Владимир Зеленский Олег Сенцов Кирилл Вышинский
Место
Украина
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Александров Сергей
Александров Сергей
Шут послал сигнал Кремлю. Кремль послал Шута на х@й.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
а вы Сенцова спросили хочет он
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Террористическое сообщество под названием "украина" берет заложников для последующего обмена на своих подельников. Если обменяют заложника Вышинского на террориста Сенцова, "украина" ещё кого-нибудь захватит в заложники. Надо кончать эту террористическую банду.
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