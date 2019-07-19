Обмен Вышинского на Сенцова: Зеленский послал четкий сигнал Кремлю

Украина готова обменять режиссера, узника Кремля Олега Сенцова на скандального главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский 19 июля на встрече с руководством Минобороны и Генштаба ВСУ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал он.
По словам президента, конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там политзаключенных и украинских военных.
"Если это такие первые шаги – мы готовы", - подчеркнул он.
Вышинский и Сенцов
коллаж
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Руслан Хомчак
Зеленский уточнил, что вопросы обмена не распространяются на захваченных в конце прошлого года в районе Керченского пролива и незаконно удерживаемых под арестом 24 украинских военных моряков.
"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского предложил офис президента Украины.
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