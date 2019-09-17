Обмен "все на всех" невозможен? У Зеленского дали пояснение

Обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

Еще одной проблемой является отсутствие полной информации о пропавших без вести. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Обмен пленными "24"

"Есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не жизнеспособна. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", – пояснил он.

По словам министра, на обмен от той стороны подаются люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на Донбассе.

Кроме того, подчеркнул он, серьезной проблемой являются и пропавшие без вести, которых около 400-500 человек.

Напомним, ранее Пристайко анонсировал, что в ближайшее время ожидается новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.

США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

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