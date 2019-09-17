Главная Новости
17 сентября • обновлено в 07:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Обмен "все на всех" невозможен? У Зеленского дали пояснение

1.3т Читать материал на украинском

Обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

Еще одной проблемой является отсутствие полной информации о пропавших без вести. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Обмен пленными

Обмен пленными

"24"

"Есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не жизнеспособна. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", – пояснил он.

Новости
"Обмен сберег ему жизнь": израильские врачи спасли освобожденного моряка

По словам министра, на обмен от той стороны подаются люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на Донбассе.

Кроме того, подчеркнул он, серьезной проблемой являются и пропавшие без вести, которых около 400-500 человек.

Напомним, ранее Пристайко анонсировал, что в ближайшее время ожидается новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

  • На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.

  • США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру.

  • Ранее Владимир Зеленский заявил, что главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Странно... А террорист Сенцов имеет отношение к конфликту на Донбассе? А подбивающий устроить теракт на школьной линейке Гриб, имеет отношение? А какое отношение к Донбассу имеют трусливые нарушители границы, укромокряки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
вообще в списках логично публиковать статьи за что осуждены. видимо это персональная информация. но если бы публиковали ее то картинка была бы яснее. видно было бы и кто с кем воюет и кто террорист кто нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
к примеру из 35 что в россию забрали только 6 (!) россиян имеют отношение непосредственно к ведению боев. остальные кто куда. да еще и украинцев среди 35 чел большинство)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
а то одни пропагандисты хрень несут. что с той что с другой стороны. а ясности нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Ловите Цемаха,и по второму кругу меняйте.Благо,он где то недалеко.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel