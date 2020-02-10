Обмен послами с Россией: в МИД ответили на замашку Лаврова

Украина не планирует возобновлять взаимную работу посольств в Украине и России, а также назначать посла в РФ в обозримом будущем.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, передают "Українські новини". В ведомстве прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о новом старте дипломатических отношений.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – говорится в сообщении.

В МИД Украины ответили на предложение Лаврова ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной, чтобы полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом.

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