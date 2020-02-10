Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Обмен послами с Россией: в МИД ответили на замашку Лаврова

11.6т
Читать материал на украинском

Украина не планирует возобновлять взаимную работу посольств в Украине и России, а также назначать посла в РФ в обозримом будущем.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, передают "Українські новини". В ведомстве прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о новом старте дипломатических отношений.

Новости
Приезжайте в Ялту: Лавров позвал G7 в оккупацию

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – говорится в сообщении.

В МИД Украины ответили на предложение Лаврова

В МИД Украины ответили на предложение Лаврова

ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной, чтобы полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Лавров
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
7
13
Смешно
44
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Москали полноценно только усираться умеют, в этом их никто не превзойдет, факт, вся история тому доказательство
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России на данный момент не планируется» - вероятно, по причине несостоятельности Украины как государства.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
3
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Крымчанин ))) жри песок из крана с этими воплями тебе идёт
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Он Алекс
Он Алекс
Отлично
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Он Алекс, нах так нах, попутного ветра в горбатую спину вам)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги