Обмен политзаключенными с РФ: в Кремле дали ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос обмена политзаключенными между РФ и Украиной.

"Хочу только напомнить заявление Путина, заявление последних дней, где он говорил об острожном оптимизме, который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений", — сказал он, передают "РИА Новости".

Так Песков ответил на вопрос, можно ли говорить об улучшении отношений между РФ и Украиной в связи с новостями о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.

Зеленский и Путин

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами — между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров. По-прежнему мне пока нечего добавить к этим словам", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время.

Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

По непроверенным данным, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в России.

Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

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