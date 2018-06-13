Что ждет украинских узников Кремля: эксперт раскрыл план Путина

Руководство России приняло решение провести обмен украинских политзаключенных, чтобы в дни футбольного чемпионата мира показать Западу свою "цивилизованность". Сейчас идут тайные торги относительно условий обмена.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц.

"Переговоры ведутся вокруг того, кого отпустит Украина в свою очередь, и на каких условиях. По внешним признакам выходит, что политическая воля уже принята относительно того, чтобы освободить. Будут искать возможность, чтобы это совпало в информационном поле с тем, чтобы путинская Россия могла это продемонстрировать как признак, что они остаются цивилизованной страной", - заявил международник.

Каракуц считает, что обмен может случиться во время чемпионата мира, когда в Россию приедут лидеры других стран: "Это будет хорошая возможность Путину заявить о том, что он сделал такой шаг… Как пиар-акция, это очень полезно для РФ".

"Российская власть может сделать пиар-ход - сыграть на чувствах как своего населения, так и заграничной публики, то есть показать победу в информационной войне, показать, что Россия не такая кровопийца", - пояснил он.

При этом, как отметил эксперт, для Запада освобождение украинских политзаключенных является важным вопросом, но не первостепенным.

"Например, Европейский союз свои санкции вводит в зависимости от выполнения Минских соглашений. Обмен заложников – одна из составляющих, но идет уже после вопросов безопасности. Для США эта тема также является важной, но для них на первом месте - территориальная целостность Украины", - заявил Каракуц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо, в котором заявил, что не будет "просить пощады" у Кремля.

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