В Украину прибыли пленные моряки, Сенцов, Кольченко и Балух: кого удалось обменять у Путина

В Киев 7 сентября в результате обмена из России вернулись 35 военнопленных. Такое же количество арестованных в Украине преступников отправились в РФ. Это крупнейший обмен за долгие годы войны с государством-агрессором.

О том, кого освободили с обеих сторон и станет ли это поворотным шагом – в материале OBOZREVATEL.

Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Обмен прошел по формуле 35 на 35. В Украину все захваченные Россией моряки и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Кого обменяли: полный список

1. Роман Сущенко

2. Олег Сенцов.

3. Александр Кольченко.

4. Владимир Балух.

5. Станислав Клих.

6. Николай Карпюк.

7. Алексей Сизонович.

8. Павел Гриб.

9. Эдем Бекиров.

10. Евгений Панов.

11. Артур Панов.

12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".

13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

14. Андрей Артеменко, старший комендор.

15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

18. Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".

19. Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".

20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

21. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.

22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

23. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.

24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".

25. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".

26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".

27. Михаил Власюк, моторист-электрик.

28. Виктор Беспальченко, комендор.

29. Владимир Терещенко, комендор.

30. Евгений Семидоцкий, марсовый.

31. Владимир Лесовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.

34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.

35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

В последние дни разгорелся скандал из-за бывшего начальника "ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха. Его считают одним из фигурантов дела о сбитом малазийском Боинге МН17. Именно он может знать подробности, как доставлялся Бук на территорию оккупированного Донбасса, и как вывозился назад.

Цемаха доставили в Киев прямо из оккупированного Донецка. Украинские силовики провели спецоперацию, задержав боевика прямо у него в квартире и протащив его на мирную территорию. При этом погиб один из контрразведчиков, а еще один был ранен. По данным OBOZREVATEL, погиб Александр Колодяжный.

Владимир Цемах ОК Владимира Цемаха

Но в четверг Окружной суд неожиданно отпустил Цемаха под личные обязательства. Его адвокат Роман Гонтарев сказал OBOZREVATEL, что ничего не знает об обмене. "Я ничего об этом не знаю. А мой подзащитный пошел в том направлении, в котором считает нужным", - сказал Гонтарев.

Цемаха обменяли на Олега Сенцова. Также в списках есть и пророссийский журналист Кирилл Вышинский. В Украине его обвиняют в государственной измене. Его также неделю назад неожиданно освободили под личные обязательства.

Кирилл Вышинский

В обмене с украинской стороны приняли участие 12 граждан России. Например, Евгений Мефедов, которого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины по мотивам событий 2 мая 2014 года в Одессе. Он также был отпущен из-под стражи. В списке есть Максим Одинцов, Александр Баранов, Игорь Климаковский и Руслан Беджиев.

Евгений Мефедов

Максим Одинцов и Александр Баранов – бывшие украинские военные, которые в 2014 году перешли на сторону России. В 2016 году они были задержаны на админгранице между Крымом и Херсонщиной. Баранов был приговорен к 13 годам лишения свободы, а Одинцов – к 14.

Одинцов и Баранов

Игорь Климаковский был задержан в июле 2015 года. По данным СБУ Климаковский агент ФСБ, который собирал информацию о передислокации украинских войск. Руслан Беджиев также был задержан за шпионаж в пользу России.

По словам адвоката Игоря Свинцицкого в списке на обмен есть и его подзащитный бывший беркутовец Александр Саттаров.

Александр Саттаров – бывший беркутовец, которого осудили за участие в "самообороне" Крыма.

Сдвинулись с мертвой точки?

После того как стало известно, что в обмен включен и важный свидетель по делу о сбитом Боинге Цемах, мнения о роли этого события серьезно разделились. Например, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный считает, что Украине "навязали качелю Сенцов-Вышинский", и она якобы привела к появлению в переговорном процессе фигуранта по делу о сбитом Боинге Владимира Цемаха.

"Я просто еще раз хочу обратиться к нему не как к Зеленскому – мне все равно, кто он такой, – я к нему хочу обратиться как к президенту Украины. Если вы такие вещи не доверяете специалистам – вас же предупреждали... Подумайте, что вы президент огромной страны", – сказал он во время эфира на канале 1+1 передачи "Право на владу".

В то же время российский оппозиционный политик Ольга Курносова в интервью OBOZREVATEL сказала, что обмен это первый шаг к тому, чтобы "ситуация сдвинулась с мертвой точки": уменьшилось количество обстрелов и убитых.

"Есть такая порода бойцовских собак, у которых зубы устроены так, что, если животное вцепится, то зубы расцепить уже не сможет в принципе. Так со сцепленными зубами она и умрет. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы, как те бойцовские собаки, в общем были бы неспособны сдвинуться с мертвой точки. Я всегда говорила, что первый вопрос, который должен решиться – это вопрос обмена", - подчеркнула Курносова.

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