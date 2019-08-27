"Ждем домой каждый день": кто и когда может вернуться из "капкана Кремля"

В ближайшие дни, 28-29 августа, может произойти обмен пленными между Россией и Украиной. В список включены по 33 человека с каждой стороны.

По данным нашего источника, в этом списке есть все пленные моряки, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.

Также в Украину должны вернуться Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко. Их всех уже доставили в "Лефортово". Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Сенцова отдавать не хотят

Точно в списке нет пророссийского журналиста, редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского . А также отсутствует и политзаключенный, сценарист Олег Сенцов.

Кирилл Вышинский Главред

"У меня нет никаких данных об обмене Вышинского. Я, как адвокат, не участвую ни в каких переговорах по этому поводу, и мне ничего не известно. Сейчас подана апелляция на решение Подольского суда в Киеве об избрании меры пресечения Вышинскому, а также 19 сентября в Подольском суде состоится заседание", – сказал OBOZREVATEL адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Олег Сенцов УНИАН

Ранее заявлялось, что Вышинский не согласен на обмен и хочет добиваться оправдательного приговора.

В списке есть все моряки

Адвокат беркутовца Александра Саттарова, которого судят за участие в крымской "самообороне", Игорь Свинцицкий рассказал OBOZREVATEL, что его подзащитный уже находится в Харькове.

Александр Саттаров уже отправился в пункт сбора в Харьков Крым.Реалии

"Да, он включен в список на обмен. Там по 33 человека с каждой стороны. Его поменяют на одного из моряков. Фамилию я вам называть не буду, потому что постоянно что-то меняется, та сторона хитрит. Моему подзащитному изменили меру пресечения на личное обязательство. И вчера сотрудники СБУ уже увезли его в Харьков", – говорит Свинцицкий.

По данным нашего источника, Саттарова должны поменять на одного из самых молодых моряков. Также в списке есть все пленные моряки.

В Россию отправятся крымские заключенные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также фигурант дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе гражданин России Евгений Мефедов. Кстати, Мефедову также сменили меру пресечения на личное обязательство, и он уже отправился в пункт сбора.

Максим Одинцов и Александр Баранов Центр журналистских расследований

Евгений Мефедов riafan.ru

Обмен должен произойти 28-29 августа. "Две даты указаны потому, что еще не понятен формат обмена. Может их будут менять группами, может, отправят самолетами, пока не знаем. Всех пленных в России уже перевели в "Лефортово" и потом повезут в Белгородское СИЗО", – говорит Свинцицкий.

Три варианта провалились

Российские адвокаты Илья Новиков и Николай Полозов, которые защищают наших моряков, в последнее время не дают никаких комментариев. "Мы договорились ничего не комментировать по это теме", – ответил OBOZREVATEL Новиков.

Пленные моряки

Хотя еще недавно он рассказывал, что существовало три варианта освобождения ребят. Однако все они провалились. И сейчас фактически речь идет именно об обмене. Российская сторона настаивает на том, чтобы не выполнять решение международного трибунала, ее устроит только обмен.

Счастье любит тишину

Дома моряков уже ждут родные. Все они сейчас опасаются комментировать ситуацию. С одной стороны, спецслужбы их предупредили, что не следует говорить лишнего. С другой – люди сами боятся спугнуть надежду.

"Нам пока ничего не известно. Но я ничего и не хочу говорить, потому что счастье любит тишину. Мы все девять месяцев, каждый день ждем Андрея домой, у нас ничего не поменялось", – сказала OBOZREVATEL Виктория, мама одного из самых юных моряков Андрея Эйдера.

Один из самых юных моряков Андрей Эйдер Facebook Андрея Эйдера

Мачеха Андрея Эйдера, Евгения Эйдер, готовится выпустить книжку его стихотворений. Часть из них она публикует на своей странице в Facebook.

Отец Василия Сороки, Виктор, также говорит, что каждый день ждет сына домой. Как и его родная сестра Анастасия, которая недавно вышла замуж, но играть свадьбу без брата Васи наотрез отказалась.

Василий Сорока facebook.com Василия Сороки

"Мы всегда готовы отгулять свадьбу, может и этой осенью. Главное, чтобы сын вернулся, ждем", – ответил OBOZREVATEL Виктор Сорока.

Кроме моряков, к отправке на родину готовятся и другие узники Кремля: Павел Гриб, Владимир Балух, Александр Кольчено, Станислав Клых, Николай Карпюк. Их уже доставили в "Лефортово". Об этом сообщила российская правозащитница Ивлева, которая принесла для них передачки в это СИЗО, и они были приняты.

Также 21 августа у российских правозащитников приняли передачки для Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова. Это служит знаком, что удерживаемые российскими властями украинцы могут готовиться к обмену.

Евгений Панов Радио Свобода

Роман Сущенко УНИАН

Алексей Сизонович Цензор нет

Отец Павла Гриба, Игорь, тоже немногословен . "Ничего комментировать не буду. Раз все молчат, значит, что-то происходит", – сказал он OBOZREVATEL.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!