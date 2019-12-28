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28 декабря • обновлено в 14:40
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Обмен пленными: Зеленский выступил с заявлением

3.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен пленными между украинской и российской стороной.

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки на Прикарпатье, передает Укринформ.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", – сказал президент, добавив, что этот вопрос является самым сложным заданием 2019 года.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Всех на всех? После обмена опубликовать ФИО, звание и гражданство каждого. И всем всё станет ясно
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Очередной обмен одних граждан Украины на других. Довольно показательный признак наличия гражданского конфликта внутри щеневмерлой.
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