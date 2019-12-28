Обмен пленными: Зеленский выступил с заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен пленными между украинской и российской стороной.

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки на Прикарпатье, передает Укринформ.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", – сказал президент, добавив, что этот вопрос является самым сложным заданием 2019 года.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными.

В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014.

Киев и ОРДЛО готовятся провести обмен уже 29 декабря.

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