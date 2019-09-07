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8 сентября • обновлено в 11:07
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Обмен пленными: выяснилось, сколько украинцев осталось в руках Путина

10.6т Читать материал на украинском

На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в субботу, 7 сентября, передает "Громадське".

Денисова отметила, что украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Обмен между Украиной и Россией

Обмен между Украиной и Россией

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по схеме 35 на 35. Освобождены все 24 моряка, а также Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко, Сущенко и другие пленные.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персона
Людмила Денисова
Место
Россия
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
В руках Путина осталось около 3 миллионов. Будете менять в таких же пропорциях - 3 украинца на 2 украинца? :)
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
У Сенцова рожа довольная и круглая, как у надьки вертолетчицы. А обос писал что он голодоморил, нас опять наибале?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Сенцова отпустили,моряков отпустили ! Уже ищут новых идолов для преклонения
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