Обмен пленными: выяснилось, сколько украинцев осталось в руках Путина

На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в субботу, 7 сентября, передает "Громадське".
Денисова отметила, что украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.
Обмен между Украиной и Россией
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по схеме 35 на 35. Освобождены все 24 моряка, а также Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко, Сущенко и другие пленные.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.