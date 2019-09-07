Обмен пленными: выяснилось, сколько украинцев осталось в руках Путина

На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в субботу, 7 сентября, передает "Громадське".

Денисова отметила, что украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

Обмен между Украиной и Россией Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по схеме 35 на 35. Освобождены все 24 моряка, а также Сенцов, Балух, Гриб, Кольченко, Сущенко и другие пленные.

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