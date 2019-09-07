Обмен пленными: в СБУ сделали громкое заявление о выходках Медведчука

Поездки одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в Россию являются его собственной инициативой ради политического пиара.

Как передает "Интерфакс-Украина", глава СБУ Иван Баканов сообщил, что кум Путина не был привлечен к процессу обмена пленными между РФ и Украиной.

Он подчеркнул, что в Москву Медведчук ездил самостоятельно, не представляя Украину. "Все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой", - заявил Баканов.

Баканов высказался по Медведчуку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о том, сколько денег и из какой страны поступает для финансирования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По его словам, эта история "плохо закончится" для Медведчука.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!