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8 сентября • обновлено в 11:04
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Обмен пленными: в СБУ сделали громкое заявление о выходках Медведчука

273.1т Читать материал на украинском

Поездки одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в Россию являются его собственной инициативой ради политического пиара.

Как передает "Интерфакс-Украина", глава СБУ Иван Баканов сообщил, что кум Путина не был привлечен к процессу обмена пленными между РФ и Украиной.

Он подчеркнул, что в Москву Медведчук ездил самостоятельно, не представляя Украину. "Все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой", - заявил Баканов.

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Баканов высказался по Медведчуку

Баканов высказался по Медведчуку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о том, сколько денег и из какой страны поступает для финансирования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По его словам, эта история "плохо закончится" для Медведчука.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Иван Баканов Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Kozjun Vasil
Kozjun Vasil
А то никто не знает кто финансирует Бойка, Рябиновича, Медведчука! Всем известно откуда деньги. Что время когда эта троица жирует, в России простым людям есть незачто купить.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Скоро Путин Медведчука назначит управляющим украинской губернией, Краснодарского края..
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Уваров Николай
Уваров Николай
Медведчука на кол.
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