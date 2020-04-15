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15 апреля • обновлено в 13:04
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Обмен пленными: у Зеленского сделали важное заявление

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В Офисе президента заявили, что информация о том, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и террористами "Л/ДНР" уже идет, не соответствует действительности.

Вместе с тем, там отметили, что очередной этап взаимного освобождения пленных действительно готовится. Об этом говорится в сообщении ОП в Facebook.

Сейчас идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется, пояснили в Офисе президента.

Обмен пленными: у Зеленского сделали важное заявление

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.

В то же время он отметил, что свободной Украине вернут только некоторых людей, без применения формулы "всех на всех".

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Автор
Глеб Иванов
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