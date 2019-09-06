Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Так, Россия согласилась обменять моряков, отпустив их под личное поручительство омбудсмена ВРУ Людмилы Денисовой. Это:

Андрей Артеменко

Виктор Беспальченко

Юрий Безъязычный

Юрий Будзыло

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Денис Гриценко

Андрей Драч

Вячеслав Зинченко

Владислав Костышин

Владимир Лисовой

Роман Мокряк

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Андрей Опрыско

Сергей Попов

Евгений Семидоцкий

Василий Сорока

Владимир Терещенко

Андрей Шевченко

Сергей Цыбизов

Сергей Чулиба

Андрей Эйдер

Прилетели в Украину еще 11 граждан, незаконно удерживаемых в России:

Балух Владимир

Сенцов Олег

Кольченко Александр

Карпюк Николай

Клых Станислав

Гриб Павел

Панов Евгений

Сущенко Роман

Сизонович Алексей

Бекиров Эдем

Панов Артур

Обмен пленными состоялся 7 сентября РБК-Украина

Видео из аэропорта "Борисполь":

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

23:58 – В сети появилось трогательное видео с реакцией мамы Олега Сенцова Людмилы на возвращение сына в Украину.

23:40 – Россия выдвинула Украине первые требования после обмена пленными. Речь идет о Донбассе.

23:02 – бывшего "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую, которая "приложила руку" к аресту Олега Сенцова, разозлило его освобождение.

22:15 – Освобожденный Николай Карпюк рассказал, что генерал-лейтенант ФСБ признался ему в планах России захватить юг Украины.

22:01 – Владимир Зеленский отличился символическим жестом в аэропорту – президент снял браслеты с именами пленных украинских моряков после их освобождения.

21:38 – Как узники Кремля возвращались домой: Офис президента показал невероятные фото.

21:02 – Украинский политзаключенный Станислав Клых после обмена пленными с РФ и прохождения медобследования был направлен в реанимацию.

Станислав Клых

20:34 – Освобожденные моряки получили награды и очередные воинские звания в "Борисполе". Их вручил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

19:40 – Украина отказалась вернуть России одного заключенного – Руслана Гаджиева. OBOZREVATEL узнал, кто он и за что отбывает срок.

Руслан Гаджиев MK.ru

19:23 – освобожденных украинцев сразу из аэропорта "Борисполь" отвезли в клинику "Феофания". Врач рассказать, что там происходило.

18:54 – появилась реакция российского МИДа на обмен пленными.

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений.

18:10 – Появилась реакция США и Европы. Там обмен пленными назвали "первым шагом к миру", а также потребовали от России освободить остальных украинцев.

17:50 – Выяснилось, что в РФ остаются еще более 110 пленных украинцев.

17:30 – Украинцев растрогало освобождение пленных. В сети политики, журналисты, общественные деятели массово публикуют фото.

17:20 – Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова показала фото из аэропорта "Борисполь".

"Мы продолжаем нашу борьбу за каждого, кто попал в плен и все еще остается на территории РФ и Крыма. Все они, без сомнения, будут возвращены на родную землю, в свои семьи", – написала она в Facebook.

16:00 – Украинцы в соцсетях не скрывают радости из-за возвращения узников Кремля.

15:45 – Власти России дали первые комментарии касательно обмена пленными, поприветствовав его результаты и выразив надежду на дальнейшие компромиссы.

15:27 – Голландия официально потребовала от России выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, но официальный представитель российского МИД Мария Захарова отказалась отвечать на этот вопрос.

В то же время Зеленский сообщил, что перед выдачей террориста "ДНР" Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

14:25 – Владимир Зеленский заявил, что они с Путиным выполнили свои обещания касательно обмена. Возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны, сказал он.

При этом глава государства анонсировал второй этап возвращения пленных.

14:10 – Фото, на которых Сенцов и Кольченко в первые минуты после прибытия в Украину.

Олег Сенцов

Александ Кольченко

Олег Сенцов

14:00 – Кадры, на которых видно, как узник Кремля Олег Сенцов выходит из самолета, станут историческими, нет сомнений. Его встречала дочь Алина. Она сразу же бросилась обнимать отца.

Олег Сенцов с дочерью в Борисполе Фото: Павел Чиков

13:50 – Зеленский символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

Скриншот с видео

13:45 – Появились первые фото и видео украинцев, которые вернулись на Родину. Их встречал лично Владимир Зеленский. Также приехали родственники и обычные граждане, которые хотели поддержать героев.

Олег Сенцов вернулся домой Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

13:29 – Самолет с нашими гражданами сел в "Борисполе".

13:23 – OBOZREVATEL узнал эксклюзивный список освобожденных украинцев.

13:12 – Появились кадры из аэропорта "Борисполь", где приготовились встречать пленных.

12:51 – Зеленский приехал встречать украинцев в аэропорт "Борисполь".

"Крым.Реалии"

12:49 – Владимир Зеленский помиловал указом 16 россиян, среди них три женщины.

12:38 – Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что встреча украинских граждан, возвращающихся из России, пройдет в зале официальных делегаций. Будет ли на ней присутствовать сам президент Украины Владимир Зеленский, не сообщается.

12:33 – Президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.

12:27 – Работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте". ОБМЕН БУДЕТ!

12:00 – Корреспондент OBOZREVATEL сообщил о прибытии в аэропорт "Борисполь" главы СБУ Ивана Баканова и пресс-службы президента Владимира Зеленского. Ожидают приезда и главы государства.

11:52 – По данным Коца, освобожденный террорист "ДНР", свидетель по делу крушения рейса MH17 Владимир Цемах на борту самолета в Москву.

11:51 – В "Борисполь" прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Telegram-канал Klymenko Time

11:45 – Адвокат моряков Николай Полозов заявил, что их отпустили из-под следствия под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

11:44 – Сделал фото перед самолетом еще один россиянин – Игорь Кимаковский (Железный Зэк).

11:41 – Кирилл Вышинский показал селфи с аэропорта "Борисполь" на трапе самолета.

11:17 – Источник ТАСС сообщил, что спецборт специального летного отряда "Россия" Ту-204 прибыл в Киев пустым, граждан Украины, подлежащих обмену, на борту не было. Отмечается, что около 30 украинцев остались во "Внуково".

11:11 – Адвокат заключенного Романа Сущенко Марк Фейгин обнародовал свои данные об обмене.

По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров. — Mark Feygin (@FeyginMark) September 7, 2019

11:04 – Агенство Ruptly опубликовало фото, сделанное Кириллом Вишинским в аэропорту "Борисполь" перед вылетом.

Ruptly

11:01 – Опубликовано видео приземления российского самолета в Украине.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

10:50 – Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал фото самолета с российским триколором в аэропорту Борисполя.

Появилось и видео с автобусом с россиянами в "Борисполе".

До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус pic.twitter.com/l55k8Lqw4C — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

10:47 – Опубликован список граждан России, которых обменяют на украинcких политзаключенных. В перечне 12 имен. Официального подтверждения обмена именно этих лиц нет.

10:45 – Российский журналист Александр Коц показал одну из россиянок, которая, вероятно, будет обменена.

Telegram Александра Коца

10:41 – В России сообщили, что на борту самолета из Украины 33 человека.

10:38 – Стало известно, что родных удерживаемых в России украинцев начали увозить на автобусах от офиса омбудсмена.

Крым.Реалии

10:36 – "РИА Новости" сообщили о том, что борт с россиянами вылетел в Москву.

10:33 – По данным росСМИ, самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Скриншот

10:27 – Российский пропагандист Дмитрий Киселев сообщил, что Кирилла Вышинского в скором времени отправят самолетом из Киева в Москву.

"Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением", – сказал он "РИА Новости".

10:23 – В Telegram-канале White Kyiv забили тревогу из-за возможных изменений в курсе самолета из России.

10:20 – Адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов подтвердил начало обмена пленными между Украиной и Россией.

10:06 – По данным портала Flightradar, самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204-300 пересек российско-украинскую границу.

Скриншот

Скриншот

10:04 – Появились фото российских граждан в автобусе, который отправился в аэропорт.

Комсомольская правда

10:02 – В аэропорту "Борисполь" показали самолет для россиян.

Комсомольская правда

Комсомольская правда

10:00 – В Киеве возле офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека начали собираться родственники удерживаемых в России граждан Украины. На место прибыли дочь и сестра украинского режиссера Олега Сенцова, родственники задержанных якобы за подготовку теракта Евгена Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю"



К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.



На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича. pic.twitter.com/ouLMrlCW0h — Крым.Реалии (@krymrealii) September 7, 2019

09:57 – В Telegram-канале "Борода вещает" появилось фото российского самолета, который якобы подготовили для украинцев.

Telegram-канал "Борода вещает"

09:55 – В России сообщили, что Кирилла Вишинского и Владимира Цемаха в автобусах нет. "Если они участвуют в обмене, то их привезли отдельно", – предположил Коц.

09:35 – Коц сообщил, что украинские автобусы также приблизились к аэропорту "Борисполь".

09:30 – РосСМИ показали фото и видео, на которых автобусы выехали из СИЗО "Лефортово" и подъехали к аэропорту "Внуково-2".

ТАСС

ТАСС

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) September 7, 2019

Автобусы, предположительно, с украинскими военными, выехавшие из СИЗО "Лефортово", на подъезде к аэропорту Внуково-2



Видео: Ruptly pic.twitter.com/EP6S4VmUPC — RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019

09:20 – Российский журналист Александр Коц также сообщил, что из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт.

08:50 – Из следственного изолятора "Лефортово" в Москве выехал автобус, на котором, вероятно, вывезли украинских пленных, которые включены списки на обмен. Подтверждающее фото опубликовала утром в субботу, 7 сентября, "Страна".

07:00 – В российских СМИ продолжается накал страстей вокруг обмена пленными. В частности, появилась информация, что одновременно из Внуково и Борисполя приблизительно в 09:00-09:30 по местному времени якобы вылетит два борта президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058) и украинский АН-148 (регистрационный номер UR-UKR). Ясное дело, официального подтверждения этому нет.

01:25 – Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнётся в ближайшие часы, утверждает адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин.

01:05 – Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией показал, что с Кремлем "очень трудно" вести переговоры, и в этом уже успели убедиться представители новой украинской власти. Такое заявление сделал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, комментируя сообщения о возможном обмене пленными: "Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы.

23:04 – Адвокат политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что восемь украинцев, которые включены в списки на обмен, все еще находятся в московском СИЗО "Лефортово", однако защитников к ним не пускают.

22:40 – В России продолжилась массовая истерия. Топовые СМИ стали разгонять информацию о том, что Зеленский пообещал провести обмен ночью 7 сентября. Соответствующий материал выпустила радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на "РИА Новости".

22:38 – Тем временем экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун напомнила о еще одном узнике Кремля – Александре Шумкове. "Украинец подал в суд на администрацию русской колонии за незаконное содержание его в ШИЗО. Суд не удовлетворил ни одного ходатайства. Но Шумков продолжает бороться", – написала она.

Росія забирає у бранців свободу, але не може відняти гідність. Українець Олександр Шумков подав до суду на адміністрацію російської колонії за незаконне утримання його в ШІЗО. Суд не задовольнив жодне клопотання. Але Шумков продовжує боротися. #FreeShumkov pic.twitter.com/gK1C6rX7SK — Уляна Супрун (@usuprun) September 6, 2019

22:30 – Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не может комментировать взаимное освобождение удерживаемых лиц с Российской Федерацией.

22:00 – Некоторые российские СМИ, которые молниеносно распространили некорректную информацию, оправдались. Так, к примеру пропагандистский ресурс RT, объяснил прокол, написав: "Вечер пятницы такой вечер пятницы".

21:46 – "Интерфакс" распространил данные о завершении обмена, ссылаясь на Зеленского. "Все, кого должны обменять, по состоянию на 18:00 пятницы доставлены в пункты обмена", – процитировало издание. Утверждается, что Украина и Россия договорились о формуле "35 на 35" или "42 на 40".

Скриншот

Информация появилась на неофициальном аккаунте Скриншот

18:00 – О том, что обмен может пройти 7 сентября, заявил адвокат россиян Валентин Рыбин. По данным правозащитника, в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене, по состоянию на 16:45 6 сентября доставили всех заключенных, кроме одного – Руслана Гаджиева.

Также адвокат рассказал, что Зеленский помиловал 12 россиян, однако указ главы государства пока не был обнародован.

Что происходило ранее

В сети появилась информация, что 35 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России, должны вернуться на родину 30-31 августа.

Первым из украинских источников об этом на странице в Facebook написал новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка (со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову).

Вскоре данные о завершении обмена опровергли в Офисе Зеленского.

Пресса и родственники несколько раз собирались в аэропортах встречать пленных, однако обещанные самолеты так и не приземлились ни в Киеве, ни в Москве.

5 сентября глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о скором завершении переговоров об обмене пленными между Москвой и Киевом.

В свою очередь, украинский адвокат Валентин Рыбин сказал, что никаких подвижек по вопросу обмена заключенными до 5 сентября не было.

В тот же день президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной, заявив, что процесс подходит к финалу.

Главный козырь Путина в обмене

Заявления российского президента об завершении процесса обмена и нормализации отношений двух стран прозвучали на фоне знакового сигнала из Киева. В частности, речь идет о том, что Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ ВладимирПутин якобы требует выдачи именно Цемаха.

Причиной назвали то, что российский президент хочет с его помощью показать, что война в Украине якобы "гражданская" и отбелить себя перед мировым сообществом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили, что при обмене украинских пленных на российских может быть использована новая схема, при которой осужденные вернутся на родину с копиями их уголовных дел, а за преступления их осудят заочно.

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