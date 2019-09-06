Главная Новости
8 сентября • обновлено в 10:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

193т Читать материал на украинском

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Так, Россия согласилась обменять моряков, отпустив их под личное поручительство омбудсмена ВРУ Людмилы Денисовой. Это:

  • Андрей Артеменко

  • Виктор Беспальченко

  • Юрий Безъязычный

  • Юрий Будзыло

  • Владимир Варимез

  • Михаил Власюк

  • Богдан Головаш

  • Денис Гриценко

  • Андрей Драч

  • Вячеслав Зинченко

  • Владислав Костышин

  • Владимир Лисовой

  • Роман Мокряк

  • Олег Мельничук

  • Богдан Небылица

  • Андрей Опрыско

  • Сергей Попов

  • Евгений Семидоцкий

  • Василий Сорока

  • Владимир Терещенко

  • Андрей Шевченко

  • Сергей Цыбизов

  • Сергей Чулиба

  • Андрей Эйдер

Прилетели в Украину еще 11 граждан, незаконно удерживаемых в России:

  • Балух Владимир

  • Сенцов Олег

  • Кольченко Александр

  • Карпюк Николай

  • Клых Станислав

  • Гриб Павел

  • Панов Евгений

  • Сущенко Роман

  • Сизонович Алексей

  • Бекиров Эдем

  • Панов Артур

Новости
"Это знаковые люди!" Медведчук назвал фамилии заключенных для обмена

Обмен пленными состоялся 7 сентября

Обмен пленными состоялся 7 сентября

РБК-Украина

Видео из аэропорта "Борисполь":

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

23:58 – В сети появилось трогательное видео с реакцией мамы Олега Сенцова Людмилы на возвращение сына в Украину.

23:40 – Россия выдвинула Украине первые требования после обмена пленными. Речь идет о Донбассе.

23:02 – бывшего "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую, которая "приложила руку" к аресту Олега Сенцова, разозлило его освобождение.

22:15 – Освобожденный Николай Карпюк рассказал, что генерал-лейтенант ФСБ признался ему в планах России захватить юг Украины.

22:01 – Владимир Зеленский отличился символическим жестом в аэропорту – президент снял браслеты с именами пленных украинских моряков после их освобождения.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

21:38 – Как узники Кремля возвращались домой: Офис президента показал невероятные фото.

21:02 – Украинский политзаключенный Станислав Клых после обмена пленными с РФ и прохождения медобследования был направлен в реанимацию.

Станислав Клых

Станислав Клых

20:34 – Освобожденные моряки получили награды и очередные воинские звания в "Борисполе". Их вручил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

19:40 – Украина отказалась вернуть России одного заключенного – Руслана Гаджиева. OBOZREVATEL узнал, кто он и за что отбывает срок.

Руслан Гаджиев

Руслан Гаджиев

MK.ru

19:23 – освобожденных украинцев сразу из аэропорта "Борисполь" отвезли в клинику "Феофания". Врач рассказать, что там происходило.

18:54 – появилась реакция российского МИДа на обмен пленными.

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений.

18:10 – Появилась реакция США и Европы. Там обмен пленными назвали "первым шагом к миру", а также потребовали от России освободить остальных украинцев.

17:50 – Выяснилось, что в РФ остаются еще более 110 пленных украинцев.

17:30 – Украинцев растрогало освобождение пленных. В сети политики, журналисты, общественные деятели массово публикуют фото.

17:20 – Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова показала фото из аэропорта "Борисполь".

"Мы продолжаем нашу борьбу за каждого, кто попал в плен и все еще остается на территории РФ и Крыма. Все они, без сомнения, будут возвращены на родную землю, в свои семьи", – написала она в Facebook.

16:00 – Украинцы в соцсетях не скрывают радости из-за возвращения узников Кремля.

15:45 – Власти России дали первые комментарии касательно обмена пленными, поприветствовав его результаты и выразив надежду на дальнейшие компромиссы.

15:27 – Голландия официально потребовала от России выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, но официальный представитель российского МИД Мария Захарова отказалась отвечать на этот вопрос.

В то же время Зеленский сообщил, что перед выдачей террориста "ДНР" Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

14:25 – Владимир Зеленский заявил, что они с Путиным выполнили свои обещания касательно обмена. Возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны, сказал он.

При этом глава государства анонсировал второй этап возвращения пленных.

14:10 – Фото, на которых Сенцов и Кольченко в первые минуты после прибытия в Украину.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Александ Кольченко

Александ Кольченко

Олег Сенцов

Олег Сенцов

14:00 – Кадры, на которых видно, как узник Кремля Олег Сенцов выходит из самолета, станут историческими, нет сомнений. Его встречала дочь Алина. Она сразу же бросилась обнимать отца.

Олег Сенцов с дочерью в Борисполе

Олег Сенцов с дочерью в Борисполе

Фото: Павел Чиков

13:50 – Зеленский символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот с видео

13:45 Появились первые фото и видео украинцев, которые вернулись на Родину. Их встречал лично Владимир Зеленский. Также приехали родственники и обычные граждане, которые хотели поддержать героев.

Олег Сенцов вернулся домой

Олег Сенцов вернулся домой

Скриншот с видео

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали
Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали
Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали
Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот с видео

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот с видео

13:29 – Самолет с нашими гражданами сел в "Борисполе".

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

13:23OBOZREVATEL узнал эксклюзивный список освобожденных украинцев.

13:12 – Появились кадры из аэропорта "Борисполь", где приготовились встречать пленных.

12:51 Зеленский приехал встречать украинцев в аэропорт "Борисполь".

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали
Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

"Крым.Реалии"

12:49 – Владимир Зеленский помиловал указом 16 россиян, среди них три женщины.

12:38 – Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что встреча украинских граждан, возвращающихся из России, пройдет в зале официальных делегаций. Будет ли на ней присутствовать сам президент Украины Владимир Зеленский, не сообщается.

12:33 – Президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.

12:27 – Работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте". ОБМЕН БУДЕТ!

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

12:00 – Корреспондент OBOZREVATEL сообщил о прибытии в аэропорт "Борисполь" главы СБУ Ивана Баканова и пресс-службы президента Владимира Зеленского. Ожидают приезда и главы государства.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

11:52 – По данным Коца, освобожденный террорист "ДНР", свидетель по делу крушения рейса MH17 Владимир Цемах на борту самолета в Москву.

11:51 – В "Борисполь" прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Telegram-канал Klymenko Time

11:45 – Адвокат моряков Николай Полозов заявил, что их отпустили из-под следствия под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

11:44 – Сделал фото перед самолетом еще один россиянин – Игорь Кимаковский (Железный Зэк).

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

11:41 – Кирилл Вышинский показал селфи с аэропорта "Борисполь" на трапе самолета.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

11:17 – Источник ТАСС сообщил, что спецборт специального летного отряда "Россия" Ту-204 прибыл в Киев пустым, граждан Украины, подлежащих обмену, на борту не было. Отмечается, что около 30 украинцев остались во "Внуково".

11:11 – Адвокат заключенного Романа Сущенко Марк Фейгин обнародовал свои данные об обмене.

11:04 – Агенство Ruptly опубликовало фото, сделанное Кириллом Вишинским в аэропорту "Борисполь" перед вылетом.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Ruptly

11:01 – Опубликовано видео приземления российского самолета в Украине.

10:50 – Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал фото самолета с российским триколором в аэропорту Борисполя.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Появилось и видео с автобусом с россиянами в "Борисполе".

10:47 – Опубликован список граждан России, которых обменяют на украинcких политзаключенных. В перечне 12 имен. Официального подтверждения обмена именно этих лиц нет.

10:45 – Российский журналист Александр Коц показал одну из россиянок, которая, вероятно, будет обменена.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Telegram Александра Коца

10:41 – В России сообщили, что на борту самолета из Украины 33 человека.

10:38 – Стало известно, что родных удерживаемых в России украинцев начали увозить на автобусах от офиса омбудсмена.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Крым.Реалии

10:36 – "РИА Новости" сообщили о том, что борт с россиянами вылетел в Москву.

10:33 – По данным росСМИ, самолет с украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот

10:27 – Российский пропагандист Дмитрий Киселев сообщил, что Кирилла Вышинского в скором времени отправят самолетом из Киева в Москву.

"Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением", – сказал он "РИА Новости".

10:23 – В Telegram-канале White Kyiv забили тревогу из-за возможных изменений в курсе самолета из России.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

10:20 – Адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов подтвердил начало обмена пленными между Украиной и Россией.

10:06 – По данным портала Flightradar, самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204-300 пересек российско-украинскую границу.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот

10:04 – Появились фото российских граждан в автобусе, который отправился в аэропорт.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Комсомольская правда

10:02 – В аэропорту "Борисполь" показали самолет для россиян.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Комсомольская правда

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Комсомольская правда

10:00 – В Киеве возле офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека начали собираться родственники удерживаемых в России граждан Украины. На место прибыли дочь и сестра украинского режиссера Олега Сенцова, родственники задержанных якобы за подготовку теракта Евгена Панова и Алексея Сизановича.

09:57 – В Telegram-канале "Борода вещает" появилось фото российского самолета, который якобы подготовили для украинцев.

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Telegram-канал "Борода вещает"

09:55 – В России сообщили, что Кирилла Вишинского и Владимира Цемаха в автобусах нет. "Если они участвуют в обмене, то их привезли отдельно", – предположил Коц.

09:35 – Коц сообщил, что украинские автобусы также приблизились к аэропорту "Борисполь".

09:30 – РосСМИ показали фото и видео, на которых автобусы выехали из СИЗО "Лефортово" и подъехали к аэропорту "Внуково-2".

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

ТАСС

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

ТАСС

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот из видео

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот из видео

09:20 – Российский журналист Александр Коц также сообщил, что из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт.

08:50 – Из следственного изолятора "Лефортово" в Москве выехал автобус, на котором, вероятно, вывезли украинских пленных, которые включены списки на обмен. Подтверждающее фото опубликовала утром в субботу, 7 сентября, "Страна".

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

07:00 – В российских СМИ продолжается накал страстей вокруг обмена пленными. В частности, появилась информация, что одновременно из Внуково и Борисполя приблизительно в 09:00-09:30 по местному времени якобы вылетит два борта президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058) и украинский АН-148 (регистрационный номер UR-UKR). Ясное дело, официального подтверждения этому нет.

01:25 – Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнётся в ближайшие часы, утверждает адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин.

01:05 – Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией показал, что с Кремлем "очень трудно" вести переговоры, и в этом уже успели убедиться представители новой украинской власти. Такое заявление сделал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, комментируя сообщения о возможном обмене пленными: "Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы.

23:04 – Адвокат политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что восемь украинцев, которые включены в списки на обмен, все еще находятся в московском СИЗО "Лефортово", однако защитников к ним не пускают.

22:40 – В России продолжилась массовая истерия. Топовые СМИ стали разгонять информацию о том, что Зеленский пообещал провести обмен ночью 7 сентября. Соответствующий материал выпустила радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на "РИА Новости".

22:38 – Тем временем экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун напомнила о еще одном узнике Кремля – Александре Шумкове. "Украинец подал в суд на администрацию русской колонии за незаконное содержание его в ШИЗО. Суд не удовлетворил ни одного ходатайства. Но Шумков продолжает бороться", – написала она.

22:30 – Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не может комментировать взаимное освобождение удерживаемых лиц с Российской Федерацией.

22:00 – Некоторые российские СМИ, которые молниеносно распространили некорректную информацию, оправдались. Так, к примеру пропагандистский ресурс RT, объяснил прокол, написав: "Вечер пятницы такой вечер пятницы".

21:46 – "Интерфакс" распространил данные о завершении обмена, ссылаясь на Зеленского. "Все, кого должны обменять, по состоянию на 18:00 пятницы доставлены в пункты обмена", – процитировало издание. Утверждается, что Украина и Россия договорились о формуле "35 на 35" или "42 на 40".

Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Скриншот

Информация появилась на неофициальном аккаунте

Информация появилась на неофициальном аккаунте

Скриншот

18:00 – О том, что обмен может пройти 7 сентября, заявил адвокат россиян Валентин Рыбин. По данным правозащитника, в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене, по состоянию на 16:45 6 сентября доставили всех заключенных, кроме одного – Руслана Гаджиева.

Также адвокат рассказал, что Зеленский помиловал 12 россиян, однако указ главы государства пока не был обнародован.

Что происходило ранее

В сети появилась информация, что 35 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России, должны вернуться на родину 30-31 августа.

Первым из украинских источников об этом на странице в Facebook написал новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка (со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову).

Вскоре данные о завершении обмена опровергли в Офисе Зеленского.

Пресса и родственники несколько раз собирались в аэропортах встречать пленных, однако обещанные самолеты так и не приземлились ни в Киеве, ни в Москве.

5 сентября глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о скором завершении переговоров об обмене пленными между Москвой и Киевом.

В свою очередь, украинский адвокат Валентин Рыбин сказал, что никаких подвижек по вопросу обмена заключенными до 5 сентября не было.

В тот же день президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной, заявив, что процесс подходит к финалу.

Главный козырь Путина в обмене

Заявления российского президента об завершении процесса обмена и нормализации отношений двух стран прозвучали на фоне знакового сигнала из Киева. В частности, речь идет о том, что Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ ВладимирПутин якобы требует выдачи именно Цемаха.

Причиной назвали то, что российский президент хочет с его помощью показать, что война в Украине якобы "гражданская" и отбелить себя перед мировым сообществом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили, что при обмене украинских пленных на российских может быть использована новая схема, при которой осужденные вернутся на родину с копиями их уголовных дел, а за преступления их осудят заочно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Поделиться в Facebook
138
Комментарии
156
92
Смешно
118
Интересно
72
Печально
95
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
"голодуючий" сенцов приехал в Киев с отвисшим пузом и толстой ряхой.. Почему? ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Федяков Алексей
Федяков Алексей
Все заключенные и отпущенные коклы - живы, в отличие от русского Валерия Иванова, убитого проклятой свидомой сворой во львовских застенках. Такое украинской мрази нельзя прощать!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Прикольно рагули в России голодают!То Надька наберёт лишнюю десятку с голоду, то Сенцов! Гриба надо было ешё на годик оставить, откормить.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel