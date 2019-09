Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Так, Россия согласилась обменять моряков, отпустив их под личное поручительство омбудсмена ВРУ Людмилы Денисовой. Это:

Прилетели в Украину еще 11 граждан, незаконно удерживаемых в России:

Видео из аэропорта "Борисполь":

23:58 – В сети появилось трогательное видео с реакцией мамы Олега Сенцова Людмилы на возвращение сына в Украину.

23:40 – Россия выдвинула Украине первые требования после обмена пленными. Речь идет о Донбассе.

23:02 – бывшего "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую, которая "приложила руку" к аресту Олега Сенцова, разозлило его освобождение.

22:15 – Освобожденный Николай Карпюк рассказал, что генерал-лейтенант ФСБ признался ему в планах России захватить юг Украины.

22:01 – Владимир Зеленский отличился символическим жестом в аэропорту – президент снял браслеты с именами пленных украинских моряков после их освобождения.

21:38 – Как узники Кремля возвращались домой: Офис президента показал невероятные фото.

21:02 – Украинский политзаключенный Станислав Клых после обмена пленными с РФ и прохождения медобследования был направлен в реанимацию.

20:34 – Освобожденные моряки получили награды и очередные воинские звания в "Борисполе". Их вручил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

19:40 – Украина отказалась вернуть России одного заключенного – Руслана Гаджиева. OBOZREVATEL узнал, кто он и за что отбывает срок.

19:23 – освобожденных украинцев сразу из аэропорта "Борисполь" отвезли в клинику "Феофания". Врач рассказать, что там происходило.

18:54 – появилась реакция российского МИДа на обмен пленными.

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений.

18:10 – Появилась реакция США и Европы. Там обмен пленными назвали "первым шагом к миру", а также потребовали от России освободить остальных украинцев.

17:50 – Выяснилось, что в РФ остаются еще более 110 пленных украинцев.

17:30 – Украинцев растрогало освобождение пленных. В сети политики, журналисты, общественные деятели массово публикуют фото.

17:20 – Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова показала фото из аэропорта "Борисполь".

"Мы продолжаем нашу борьбу за каждого, кто попал в плен и все еще остается на территории РФ и Крыма. Все они, без сомнения, будут возвращены на родную землю, в свои семьи", – написала она в Facebook.

16:00 – Украинцы в соцсетях не скрывают радости из-за возвращения узников Кремля.

15:45 – Власти России дали первые комментарии касательно обмена пленными, поприветствовав его результаты и выразив надежду на дальнейшие компромиссы.

15:27 – Голландия официально потребовала от России выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, но официальный представитель российского МИД Мария Захарова отказалась отвечать на этот вопрос.

В то же время Зеленский сообщил, что перед выдачей террориста "ДНР" Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

14:25 – Владимир Зеленский заявил, что они с Путиным выполнили свои обещания касательно обмена. Возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны, сказал он.

При этом глава государства анонсировал второй этап возвращения пленных.

14:10 – Фото, на которых Сенцов и Кольченко в первые минуты после прибытия в Украину.

14:00 – Кадры, на которых видно, как узник Кремля Олег Сенцов выходит из самолета, станут историческими, нет сомнений. Его встречала дочь Алина. Она сразу же бросилась обнимать отца.

13:50 – Зеленский символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

13:45 – Появились первые фото и видео украинцев, которые вернулись на Родину. Их встречал лично Владимир Зеленский. Также приехали родственники и обычные граждане, которые хотели поддержать героев.

13:29 – Самолет с нашими гражданами сел в "Борисполе".

13:23 – OBOZREVATEL узнал эксклюзивный список освобожденных украинцев.

13:12 – Появились кадры из аэропорта "Борисполь", где приготовились встречать пленных.

12:51 – Зеленский приехал встречать украинцев в аэропорт "Борисполь".

12:49 – Владимир Зеленский помиловал указом 16 россиян, среди них три женщины.

12:38 – Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что встреча украинских граждан, возвращающихся из России, пройдет в зале официальных делегаций. Будет ли на ней присутствовать сам президент Украины Владимир Зеленский, не сообщается.

12:33 – Президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.

12:27 – Работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте". ОБМЕН БУДЕТ!

12:00 – Корреспондент OBOZREVATEL сообщил о прибытии в аэропорт "Борисполь" главы СБУ Ивана Баканова и пресс-службы президента Владимира Зеленского. Ожидают приезда и главы государства.

11:52 – По данным Коца, освобожденный террорист "ДНР", свидетель по делу крушения рейса MH17 Владимир Цемах на борту самолета в Москву.

11:51 – В "Борисполь" прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

11:45 – Адвокат моряков Николай Полозов заявил, что их отпустили из-под следствия под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

11:44 – Сделал фото перед самолетом еще один россиянин – Игорь Кимаковский (Железный Зэк).

11:41 – Кирилл Вышинский показал селфи с аэропорта "Борисполь" на трапе самолета.

11:17 – Источник ТАСС сообщил, что спецборт специального летного отряда "Россия" Ту-204 прибыл в Киев пустым, граждан Украины, подлежащих обмену, на борту не было. Отмечается, что около 30 украинцев остались во "Внуково".

11:11 – Адвокат заключенного Романа Сущенко Марк Фейгин обнародовал свои данные об обмене.

11:04 – Агенство Ruptly опубликовало фото, сделанное Кириллом Вишинским в аэропорту "Борисполь" перед вылетом.

11:01 – Опубликовано видео приземления российского самолета в Украине.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8