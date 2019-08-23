Обмен пленными с РФ: представитель Кремля приехала в Киев и сделала заявление

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев для обсуждения вопроса обмена пленными.

Она побывала в Лукьяновском СИЗО. На выходе ее спросили, виделась ли она с главредом "РИА Новости Украины" Кириллом Вышинским, но Москалькова отвечала сдержано и с интригой.

"Мы сегодня проводим большую и серьёзную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения", - заявила омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и РФ ведут переговоры по обмену пленными по схеме 33 на 33, который может состояться уже до конца августа - в 28-29 числах.

Среди тех, кого могут вернуть Украине - Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кого-то из пленных моряков.

Есть слухи по поводу Олега Сенцова. Его обмен связывают с главредом "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

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