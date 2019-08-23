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Обмен пленными с РФ: представитель Кремля приехала в Киев и сделала заявление

2.7т Читать материал на украинском

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев для обсуждения вопроса обмена пленными.

Она побывала в Лукьяновском СИЗО. На выходе ее спросили, виделась ли она с главредом "РИА Новости Украины" Кириллом Вышинским, но Москалькова отвечала сдержано и с интригой.

"Мы сегодня проводим большую и серьёзную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения", - заявила омбудсмен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и РФ ведут переговоры по обмену пленными по схеме 33 на 33, который может состояться уже до конца августа - в 28-29 числах.

Среди тех, кого могут вернуть Украине - Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кого-то из пленных моряков.

Есть слухи по поводу Олега Сенцова. Его обмен связывают с главредом "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Татьяна Москалькова
Место
Украина Киев
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Дудко Олег
Дудко Олег
СБУшникам из состава мокряков выдали лампочки, что нужно в камерах вкрутить?
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филипп филипыч
филипп филипыч
тут некоторые упоротые против обмена. типа пусть моряки посидят до международного суда. на предложение махнуть свой диван на нары в ожидании суда - позорный слив)) уржаться)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сенцов в знак протеста против вхождения Крыма св состав РФ хотел взорвать памятник Ленину в центре Симферополя,что хотел взорвать Вышинский ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Семёнов Александр, Мозг кастрюлеголовой биомассы.
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