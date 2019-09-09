Обмен пленными: раскрыта роль Медведчука

Один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук не принимал никакого участия в освобождении украинских пленных.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

Он добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского – не привлекать Медведчука к каким-либо процессам.

"Я не знаю о каких-то попытках, но знаю позицию нашего президента. Он заявлял много раз о том, что никаких привлечений господина Медведчука в какие процессы он не предусматривает. И поэтому я могу сказать, что никакого участия господин Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в Россию – это его личный пиар", – сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что не знает, кто пытался сорвать обмен.

"Вы сами видели, что где-то за неделю до того, как стала известна дата освобождения, кто-то запустил в прессу дезинформацию. У меня нет доказательств, пытались все сорвать. Но могу откровенно сказать, что, действительно, есть силы, здесь внутри страны, не были заинтересованы в освобождении. К счастью, у нас есть новый президент, который выполняет то, что пообещал. Считаю, что это большая его победа", – заявил Ермак.

Виктор Медведчук 24 канал

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