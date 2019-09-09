Главная Новости
9 сентября • обновлено в 10:56
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Обмен пленными: раскрыта роль Медведчука

4.2т Читать материал на украинском

Один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук не принимал никакого участия в освобождении украинских пленных.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

Он добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского – не привлекать Медведчука к каким-либо процессам.

Новости
Все началось со звонка: у Зеленского раскрыли детали обмена пленными

"Я не знаю о каких-то попытках, но знаю позицию нашего президента. Он заявлял много раз о том, что никаких привлечений господина Медведчука в какие процессы он не предусматривает. И поэтому я могу сказать, что никакого участия господин Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в Россию – это его личный пиар", – сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что не знает, кто пытался сорвать обмен.

"Вы сами видели, что где-то за неделю до того, как стала известна дата освобождения, кто-то запустил в прессу дезинформацию. У меня нет доказательств, пытались все сорвать. Но могу откровенно сказать, что, действительно, есть силы, здесь внутри страны, не были заинтересованы в освобождении. К счастью, у нас есть новый президент, который выполняет то, что пообещал. Считаю, что это большая его победа", – заявил Ермак.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде хотят разработать и принять законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
11
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel