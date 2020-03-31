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31 марта • обновлено в 19:41
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Обмен пленными приостановился: Ермак назвал причину

2.1т
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Решение вопросов по возвращению в Украину лиц, подлежащих процедуре обмена пленными, пока затруднено в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Вместе с тем, представитель ОП не уточнил, какой точно срок понадобится до того, чтобы процедура была восстановлена. "Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может неделю, а может две недели и мы начнем проводить эти обмены", – сказал Ермак.

Обмен пленными приостановился: Ермак назвал причину

По словам Ермака, ранее обмен был затруднен из-за недопущения представителей Красного креста. Сейчас списки на обмент финализируются и дополняются.

"Этот процесс продолжается, он усложнен ситуацией с пандемией, поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Вы знаете, что мы имели некоторые сложности в этом, так как не были допущены представители Красного креста, но мы еще не получили подтверждения от участников трехсторонней контактной группы. Был разговор президента с руководителем Красного креста о немедленном отправлении на ту территорию представителей Красного креста", – сказал Ермак.

Он в очередной раз подчеркнул, что вопрос обмена для президента, всей его команды, для команды, которая работает в Минске и команды, которая работает в нормандском формате, является одним из основных.

Ермак заверил, что лично контролирует все процессы, связанные с обменом, и докладывает главе государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ермак также заявил, что создание консультативного совета в Минске с представителями ОРДЛО не означает начало переговоров с террористами, однако его заподозрили во лжи.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Обмен пленными Коронавирус
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
І що потім, по причині відсутності харчування в армії, звільнені підуть батрачити на чужій землі? Та невже це просто некомпетентність, халатність і збіг обставин?
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Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, вы забыли, что в Л.Д.НР уже 100500 уме.рших от коронавируса, но оккупанты это скрывают? Тут если медлить, то потом и менять некого будет. :)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вы ж устроили, что продолжение смысл теряет. Бойцы жизнь и здоровье за Украину отдают, ну а зелёная сопля Украиной торгует. Неизвестно теперь, где плен хуже
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