Списки есть! Появились новые данные о большом обмене пленными

Списки удерживаемых лиц, которых готовят к обмену пленными между Украиной и российскими окупантами, существуют, однако они находятся в доработке.

Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская на брифинге, который состоялся 19 декабря в Офисе президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что касается списков, они есть, конечно, мы работаем с конкретными списками. Единственное, что я не буду говорить сознательно даже цифры, учитывая то, что цифры меняются постоянно, мы все время работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей", – сказала она.

Обмен пленными: появились данные о списках

Лутковская уточнила, что в настоящее время проводится активная работа по установлению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отвечая на вопрос о том, будет ли осуществлен обмен до конца года, она сказала: "Это и является предметом наших переговоров, и чтобы четко сказать "да", надо использовать все возможности, которые сегодня предоставляются переговорной группе, в том числе путем видеоконференции".

Лутковская также раскрыла детали о лицах, которых планируют освободить. "Это те, кто содержится на оккупированной территории и среди них есть и гражданские, и военные", – сказала она.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, стороны не смогли договориться по обмену пленными. При этом украинская сторона заявила, что происходил нормальный переговорный процесс, и не было никаких попыток "сорвать" его со стороны представителей ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три шага: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неравным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В этой связи украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

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