"Обмен пленными под угрозой": адвокат россиян назвал спорное имя

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 12 лиц, переговоры об обмене которых ведут Киев и Москва, однако процесс якобы может сорваться.

Об этом заявил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин в видеообращении, опубликованном в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", – заверил он.

Рыбин заявил об угрозе срыва обмена пленными Скриншот из видео

Однако, по утверждению Рыбина, по состоянию на 16:45 6 сентября, в одном из следственных изоляторов Украины якобы оставался гражданин РФ, которого не доставили в пункт сбора лиц для обмена. Фамилию осужденного адвокат назвать отказался, но призвал российскую сторону обратить на это внимание.

Через некоторое время Рыбин все же решил рассказать, о ком идет речь.

"Это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", – высказался адвокат.

Отметим, Гаджиев воевал в батальоне "ЛНР" "Август". Артемовский городской суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

В комментарии УНИАН Рыбин заявил, что обмен может состояться уже 7 сентября в том случае, если РФ не беспокоит судьба Гаджиева.

Примечательно, что о помиловании, о котором рассказал адвокат, в Офисе президента пока молчат. Нет соответствующего указа и на сайте главы государства. При этом, в перечне обнародованных документов по неизвестным причинам отсутствует указ под номером 664.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной, заявив, что процесс подходит к финалу.

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