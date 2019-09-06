Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:23
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Обмен пленными под угрозой": адвокат россиян назвал спорное имя

28.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 12 лиц, переговоры об обмене которых ведут Киев и Москва, однако процесс якобы может сорваться.

Об этом заявил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин в видеообращении, опубликованном в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", – заверил он.

Новости
"Это знаковые люди!" Медведчук назвал фамилии заключенных для обмена

Рыбин заявил об угрозе срыва обмена пленными

Рыбин заявил об угрозе срыва обмена пленными

Скриншот из видео

Однако, по утверждению Рыбина, по состоянию на 16:45 6 сентября, в одном из следственных изоляторов Украины якобы оставался гражданин РФ, которого не доставили в пункт сбора лиц для обмена. Фамилию осужденного адвокат назвать отказался, но призвал российскую сторону обратить на это внимание.

Через некоторое время Рыбин все же решил рассказать, о ком идет речь.

"Это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", – высказался адвокат.

Отметим, Гаджиев воевал в батальоне "ЛНР" "Август". Артемовский городской суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

В комментарии УНИАН Рыбин заявил, что обмен может состояться уже 7 сентября в том случае, если РФ не беспокоит судьба Гаджиева.

Примечательно, что о помиловании, о котором рассказал адвокат, в Офисе президента пока молчат. Нет соответствующего указа и на сайте главы государства. При этом, в перечне обнародованных документов по неизвестным причинам отсутствует указ под номером 664.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной, заявив, что процесс подходит к финалу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Тег
обмен
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
118
9
Смешно
13
Интересно
10
Печально
38
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
как нагуглить состав обменных? скока там россиян и по каким статьям преследуются? мне кажется это очень интересная инфа)
Показать комментарий полностью
Ответить
6
6
Антошин Денис
Антошин Денис
филипп филипыч, что-то перепутал. Террориста Сенцова меняют на ополченца Цемаха
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
филипп филипыч
филипп филипыч
хитрый момент. сенцов режиссёр идёт на обмен цемаха террориста. майдановцы вам не кажется менять режиссёра на террориста это зрада?) если терр на терр вроде норм. как так то?)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
6

Блоги / мнения

ads pixel