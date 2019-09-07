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8 сентября • обновлено в 11:04
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Обмен пленными: кого Украина отказалась выдать России

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В одном из следственных изоляторов Украины остался гражданин РФ Руслан Гаджиев, которого не доставили в пункт сбора лиц для обмена. OBOZREVATEL узнал, кто он такой.

Как сказано в тексте Единого реестра судебных решений Украины, Артемовским городским судом в городе Бахмут Донецкой области 22 августа Гаджиев был приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Сообщается, что он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август". В тексте приговора также указывается, что Гаджиев признан виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели людей, а также незаконном обращении с оружием.

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Руслан Гаджиев

Руслан Гаджиев

MK.ru

Как сообщает "LB.ua" россиянин приехал на Донбасс из Ростова-на-Дону в декабре 2014 года. "Он принимал участие в бою во время дебальцевской операции 25 января 2015 года, в котором, согласно тексту приговора, погибло восемь украинских военнослужащих", – сказано в материале.

После задержания на допросе в СБУ он признался, что в России был арестован за угон автомобиля. После этого вместо отбывания срока его попросили "помочь в военных делах".

В 2017 году Гаджиев уже был приговорен к 15 годам тюремного заключения, однако апелляционный суд направил дело на пересмотр.

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Руслан Гаджиев

Руслан Гаджиев

novynarnia.com

В 2018 году Гаджиев писал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных. В результате он таки был включен в список на обмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР", свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

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Обмен пленными
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Его не обменяли потому как побои ещё не сошли
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
так вот как он выглядит, российский военный))))
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Может забыли про этого "славянина" усраинскохо?)))
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