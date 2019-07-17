Прорыв в обмене? Когда украинские моряки вернутся домой

Захваченные Россией украинские моряки в Керченском проливе уже 8 месяцев ждут своего освобождения.

Переговоры об их будущем идут на высшем уровне – с участием президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

При этом заместитель главы Офиса Зеленского Вадим Пристайко уже анонсировал обмен пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.

Реально ли освободить моряков и какую цену за это просит Россия – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Украинские пленные моряки до сих пор находятся в России. Их незаконно удерживают в Москве уже 8 месяцев;

В случае оптимистичного сценария моряков могут выпустить уже до конца июля в рамках начала подготовительного процесса по выполнению Минских договоренностей;

Эксперты также добавляют, что процесс активно используют и в предвыборных целях. Так, заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил о намерениях обменять пленных 15 на 15, или 10 на 10.

Какова ситуация сейчас и есть ли перспективы

24 украинских моряка до сих пор находятся в России. Еще 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил им меру пресечения до 24 и 26 июля. Соответственно, крайний срок их содержания в тюрьмах закончится уже через 10 дней и прокуратуре придется давать ход делу.

В России им инкриминируется статья о “незаконном пересечении границы Российской Федерации”. Моряки уже признали себя военнопленными. Но Москва намеренно политизирует дело, отвергая даже решение Международного трибунала ООН, который удовлетворил иск Украины и обязал вернуть задержанных домой.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах и на фоне активной подготовки украинских партий к досрочным парламентским – торг вокруг освобождения моряков значительно активизировался.

Косвенно об этом упомянул и 5-й президент Украины Петр Порошенко. Он дал 90% гарантии на освобождение моряков перед парламентскими выборами 21 июля.

Акция с требованием освободить заключенных

"Имею информацию, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов. Молюсь, чтобы это так и было, и мне все равно, кто на это тянет одеяло, и на кого Путин положит ответственность в связи с избирательными процессами", – сказал Порошенко. Интересную позицию в этом контексте высказал и министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я уверен, что их (моряков. – Ред.) освободят, причем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, – в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно, в "нормандском формате". Он попробует это использовать именно в таком контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года", – сказал министр.

Разговор на высшем уровне произошел с участием президентом Украины и России. Так, пресс-служба Владимира Зеленского прямо указала на тот факт, что стороны обсуждали будущее 24 украинских моряков.

Владимир Зеленский

Как пишет телеграмм-канал “Легитимный”, в формате встречи Нормандской четверки активно прорабатывается механизм выполнения Минских договоренностей. Параллельно с этим неофициально Украина соглашается выпустить скандального главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского. Кремль же готовится к обмену всех на всех. Сюда могут быть включены и украинские моряки.

“Первое, что будут сейчас делать, – это отвод вооружения по линии разграничения. Подготовка общественного мнения за необходимость выполнения Минских соглашений и особенно особого статуса Донбасса (тут будут делать упор на требование Запада, что если не выполнять, то с РФ снимут и так санкции, а также будут акцентировать внимание, что этот "Минск" подписал Порошенко). Подготовка к обмену всех на всех (тут пока будут сверять списки). Подготовка "амнистии”, – сообщает источник телеграм-канала.

Прямо эту информацию подтвердил и заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко. По его словам, договоренность об обмене 15 на 15 или 10 на 10 должна быть реализована до конца месяца. Отвечая на вопрос журналистов о судьбе пленных украинских моряков, заместитель председателя Офиса президента ответил:

"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Наша команда в постоянном переговорном контакте, мы осознаем, каковы шансы получить наших ребят обратно".

В этом контексте важна формулировка при освобождении моряков. Для Украины принципиально, чтобы их “не помиловали”, а сняли обвинения. Если же Киев согласится на первую формулировку, то де-факто признает тот факт, что моряки нарушили законодательство России (то есть, пересекли территорию Крыма).

Касательно освобождения Вышинского, то в Генеральной прокуратуре прямо говорят об его ценности лично для руководства России.

"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных", – отметила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Она предположила, что Вышинский официально по решению суда выйдет на свободу благодаря:

решению Конституционного суда "заботиться" о террористах и госизменщиках;

привезенному российским журналистом письму от мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту.

Опрошенные OBOZREVATEL международники аккуратно комментируют перспективу освобождения моряков. Но они уверены, что движение в этом направлении уже есть.

Так, по словам Юлии Осмоловской, команда Владимира Зеленского начала активно работать по этому направления с целью перехватить инициативу у Виктора Медведчука и как-то стабилизировать ситуацию.

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“Тут есть два центра влияния и конкурирующая борьба с российской стороны. У нас есть официальный канал – президент и его команда, а также неофициальный – Виктор Медведчук и его команды. Мне кажется, активность Медведчука простимулировала отойти от позиции “никакого диалога с Путиным” и сделать этот звонок.

И основная тема, продаваемая в обществе, – освобождение моряков. Именно поэтому президент сделал ставку на них. Нужно продемонстрировать, что "нормандский формат" еще не умер, поэтому обмен моряков и пленных может рассматриваться как одним из первых шагов для выстраивания доверия. Элементом переговоров, который может принести быстрый результат”, – пояснила Осмоловская.

Как считает международник Андрей Бузаров, процесс освобождение моряков уже в активной фазе и, вероятно, в ближайшие недели будет окончательно завершен. При этом команды президента и Виктор Медведчука как минимум не мешают друг другу на данном направлении.

"Особенного противодействия команде Медведчука со стороны Офиса президента не вижу. Всем выгодно освобождение, как с точки зрения политического пиара, так и физического освобождения и возвращения украинцев домой", – пояснил Бузаров, а также добавил, что Украина и Россия планово готовятся к очередному этапу переговоров по Минску. Возможно, этой осенью в рамках, пусть и не двухстороннего формата, но может состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как моряки попали в плен

Инцидент произошел 25 ноября 2018 года. Во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполя буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины был протаранен пограничным кораблем Российской Федерации (РФ). Во время нападения и захвата 24 украинца стали военнопленными. Несколько моряков получили ранения разной степени тяжести.

В сети сразу же появились кадры нападения, когда российские военнослужащие осознанно совершили акт агрессии. В Москве моментально усилили группировку в региону, а всем плененным морякам предъявили уголовную статью о "незаконном пересечении границы Российской Федерации". Захваченными оказались и три украинских военных судна.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввел в действие решение о введении военного положения. На следующий день Верховная Рада Украина поддержала решение, но с определенными правками. Так, специальный режим был введен лишь на части регионов Украины и на 30 дней, а не 60, ранее анонсированных Порошенко.

В частности, речь идет об областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Херсонской областях, а также о внутренних водах Керченской акватории Азовского моря.

В рамках военного положения ВСУ провели целый ряд сборов резервистов и некоторые организационные мероприятия, которые, к слову, были засекречены.

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