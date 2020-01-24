Обмен "Беркута" и назначение адвоката Януковича: Порошенко передал ГБР требования семей Героев Небесной Сотни

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который прибыл на допрос в ГБР по делу о Минских соглашениях, взялся передать руководству учреждения совместное обращение народных депутатов и семей Героев Небесной Сотни – после того, как их вопреки закону не пропустила охрана на встречу с руководством Бюро.

Обращение, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, генеральному прокурору Руслану Рябошапке и и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой, содержит требования к руководству государства и правоохранительных органов о недопустимости назначения в ГБР адвоката Януковича.

А также приведения в соответствие с Конституцией Украины закона о ГБР и обеспечения беспристрастного расследования дел Майдана.

Порошенко передал ГБР требования семей Героев Небесной Сотни

Полный текст обращения:

"Накануне памяти Героев Украины, отдавших свою жизнь за независимость и европейский выбор нашего государства, празднование шестой годовщины трагических событий во время Революции Достоинства мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции Достоинства возмущены назначением на должность первого заместителя директора государственного бюро расследований Александра Бабикова – человека, представлявшая в судах интересы Виктора Януковича.

Это назначение, а также ряд других шагов действующей власти: включение в список обмена бывших беркутовцев, которые так и не были осуждены за свои преступления, нарушения закона и непрозрачность при формировании Государственного бюро расследований, пренебрежение требованиями Закона Украины "Об очистке власти", угрозы в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернение памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украина.

В сложившейся ситуации мы просим об организации Вашей встречи с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства для обсуждения следующих вопросов:

Немедленной отмены приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований А.Бабикова; Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР; Процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, занимались делами о преступлениях против участников Майдана; Объявления открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное; Предоставление полной информации о работников, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР; Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии; Введение обязательной проверки на добродетель следователей, переходят в Государственное бюро расследований с Офиса Генерального прокурора Украины; Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирования о его результатах украинской и мировой общественности; Законодательного запрета включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства и по которым не было вынесено судебных приговоров, и тех, которые не отбывшие определено судом наказания", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от "Европейской солидарности" вызвали полицию с целью заставить Государственное бюро расследований выполнить нормы законодательства и обеспечить доступ парламентариев в помещение ГБР и право на безотлагательный прием его главой Ириной Венедиктов.

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