Главная Новости
24 января • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Обмен "Беркута" и назначение адвоката Януковича: Порошенко передал ГБР требования семей Героев Небесной Сотни

551
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который прибыл на допрос в ГБР по делу о Минских соглашениях, взялся передать руководству учреждения совместное обращение народных депутатов и семей Героев Небесной Сотни – после того, как их вопреки закону не пропустила охрана на встречу с руководством Бюро.

Обращение, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, генеральному прокурору Руслану Рябошапке и и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой, содержит требования к руководству государства и правоохранительных органов о недопустимости назначения в ГБР адвоката Януковича.

А также приведения в соответствие с Конституцией Украины закона о ГБР и обеспечения беспристрастного расследования дел Майдана.

Порошенко передал ГБР требования семей Героев Небесной Сотни

Порошенко передал ГБР требования семей Героев Небесной Сотни

Полный текст обращения:

"Накануне памяти Героев Украины, отдавших свою жизнь за независимость и европейский выбор нашего государства, празднование шестой годовщины трагических событий во время Революции Достоинства мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции Достоинства возмущены назначением на должность первого заместителя директора государственного бюро расследований Александра Бабикова – человека, представлявшая в судах интересы Виктора Януковича.

Это назначение, а также ряд других шагов действующей власти: включение в список обмена бывших беркутовцев, которые так и не были осуждены за свои преступления, нарушения закона и непрозрачность при формировании Государственного бюро расследований, пренебрежение требованиями Закона Украины "Об очистке власти", угрозы в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернение памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украина.

В сложившейся ситуации мы просим об организации Вашей встречи с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства для обсуждения следующих вопросов:

  1. Немедленной отмены приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований А.Бабикова;

  2. Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР;

  3. Процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, занимались делами о преступлениях против участников Майдана;

  4. Объявления открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное;

  5. Предоставление полной информации о работников, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;

  6. Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;

  7. Введение обязательной проверки на добродетель следователей, переходят в Государственное бюро расследований с Офиса Генерального прокурора Украины;

  8. Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирования о его результатах украинской и мировой общественности;

  9. Законодательного запрета включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства и по которым не было вынесено судебных приговоров, и тех, которые не отбывшие определено судом наказания", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты от "Европейской солидарности" вызвали полицию с целью заставить Государственное бюро расследований выполнить нормы законодательства и обеспечить доступ парламентариев в помещение ГБР и право на безотлагательный прием его главой Ириной Венедиктов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги