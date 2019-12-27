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27 декабря • обновлено в 17:23
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"Обманывает весь мир": военный эксперт раскрыл ложь Путина о Донбассе

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Президент России Владимир Путин обманывает весь мир, заявляя, что на оккупированных территориях Донбасса есть иностранная военная техника, но нет армии РФ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя резонансное заявление Путина на пресс-конференции по итогам 2019 года.

"На территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей находятся регулярные подразделения российской армии. Первый и второй АК – это армейские корпусы южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Там военные занимаются плановой боевой подготовкой… Западный кордон для российской армии сместился к линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей", – заявил Селезнев.

"Это прекрасный полигон для отработки не только учебно-боевых, но и боевых задач. Российские артиллеристы ведут боевую работу по реальным целям. Это прекрасная возможность для усовершенствования боевых навыков российских офицеров, курсантов, военнослужащих", – пояснил он.

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По словам военного эксперта, Владимир Путин, "заявляя, что на Донбассе нет российских военнослужащих, но есть техника, которая поставлена "сочувствующей страной" для бывших шахтеров, обманывает весь мир".

"Невозможно современным высокотехнологичным оружием управлять бывшему шахтеру. Работают за рычагами боевой техники, делают соответствующие артиллерийские расчеты специалисты, которые учились этому делу несколько лет в высших военных учебных заведениях на территории Российской Федерации. Сейчас они залегендированы, возможно, без погон и под другими фамилиями, выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов", – заключил Селезнев.

Военный эксперт раскрыл ложь Путина о Донбассе

goputin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции также заявил, что силовым путем войну на Донбассе не завершить, и подчеркнул, что для урегулирования конфликта существуют только Минские соглашения.

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Автор
Павел Заяц
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владислав Селезнев Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Исаев Денис
Исаев Денис
Интересно какое высокоточное современное оружие там обнаружила эта тупая кастрюля, которую обоз почему то называет военным экспертом, обе стороны там воюют совковым оружием за редким исключением, а совка уже почти 30 лет как нет.
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семенов Александр
семенов Александр
"Российские артиллеристы ведут боевую работу по реальным целям. Это прекрасная возможность для усовершенствования боевых навыков российских офицеров, курсантов, военнослужащих", – пояснил он., Однако он (эксперт) не пояснил что последний артобстрел на линии разграничения был зафиксирован в 2016 году и то со стороны ВСУ , то есть по его версии, курсанты артиллеристы три года сидели без стрельб.Возможно в ВСУ это норма,
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Я этотЗаяц умнее В.В Путина? Ну если такой умный почему ещё не президент?
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