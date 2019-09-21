Обломаем Путина? В Минобороны подтвердили одну из главный стратегических целей Киева

Стратегической целью Украины по-прежнему, является ее вступление в Североатлантический Альянс – НАТО – и этот приоритет остается неизменным.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, власть будет ускорять все технические, организационные и стратегические изменения для перехода на стандарты НАТО.

"Россия очень не хотела даже какой-то евроатлантической интеграции Украины. Но наше стратегическое направление в НАТО не отменяется. Наоборот, мы ускоряем и усиливаем все технические, организационные и стратегические изменения для того, чтобы быть готовыми к переходу на стандарты НАТО", – заверил он.

Украина и НАТО

Министр также отметил, что само вступление в НАТО – это политический вопрос, а вот переход на стандарты НАТО – это уже развитие сил обороны.

"Конечно, когда страна соответствует стандартам, то вопрос вступления будет находиться только в политической плоскости. Одно из ключевых требований – это, конечно, сильный и гражданский контроль. И так же технические вопросы и организационные, и так далее", – подытожил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 31 октября состоится заседание Североатлантического совета. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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