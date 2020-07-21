Облитый зеленкой нардеп Волошин набросился на задержанного ветерана АТО и ударил его в лицо. Видео момента

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, которого 21 июля облили зеленкой под Верховной Радой, набросился на задержанного ветерана АТО Александра Погребиского и ударил его в лицо.

Видео инцидента снял телеканал "Прямой" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Активисты бросили в Волошина яйцо с зеленкой из-за его высказывания о суверенитете Украины. Когда одного из них задержали, Волошин подошел к нему, и, пока мужчину держали полицейские, ударил его кулаком в лицо.

Сам Волошин утверждал, что ударил Погребиського в глаз.

"Я в целях самозащиты ударил его куда-то, наверное, в глаз. Считаю, что поступил правильно. Поскольку каждый гражданин Украины, когда на него налетают "прибитые патриоты", имеет право на самозащиту", – высказался нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил об отсутствии у Украины суверенитета.

"Я вчера специально не пришел на торжественное собрание (по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины. – ред.), потому что нечего отмечать – суверенитет полностью отдан внешнему управлению. Страна, которая не имеет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом", – сказал он.

21 июля Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду.

За нападение на Волошина задержали ветерана АТО Александра Погребиского.