Областные центры Украины соединят хорошими дорогами – Гройсман

Правительство утвердило программу, согласно которой все областные центры Украины в течение пяти лет соединят хорошими дорогами.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Совета регионального развития в Харькове 14 марта. "Все областные центры страны будут соединены хорошими нормальными дорогами. Нам на это нужно пять лет и соответствующий финансовый ресурс, который сейчас уже зарезервирован", – сказал Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.
Трасса. Иллюстрация
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Он отметил, что аналогичные программы развития дорожного сообщения должны быть разработаны во всех регионах.
"Подобные стратегии должны быть в регионах. В каждом районе в Харьковской области, которые объединены в общеобластную стратегию, и тогда мы будем идти абсолютно четко к достижению цели", – сказал Гройсман.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в дорожную инфраструктуру в 2018 году инвестировали рекордную сумму – 50 млрд гривен.
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