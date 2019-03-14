Областные центры Украины соединят хорошими дорогами – Гройсман

Правительство утвердило программу, согласно которой все областные центры Украины в течение пяти лет соединят хорошими дорогами.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Совета регионального развития в Харькове 14 марта. "Все областные центры страны будут соединены хорошими нормальными дорогами. Нам на это нужно пять лет и соответствующий финансовый ресурс, который сейчас уже зарезервирован", – сказал Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

Трасса. Иллюстрация Comments.UA

Он отметил, что аналогичные программы развития дорожного сообщения должны быть разработаны во всех регионах.

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"Подобные стратегии должны быть в регионах. В каждом районе в Харьковской области, которые объединены в общеобластную стратегию, и тогда мы будем идти абсолютно четко к достижению цели", – сказал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в дорожную инфраструктуру в 2018 году инвестировали рекордную сумму – 50 млрд гривен.

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