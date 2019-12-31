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31 декабря • обновлено в 18:46
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Состоится уже зимой: у Зеленского анонсировали новый этап обмена

1.7т
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Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного обмена пленными должно начаться уже в январе 2020 года, а само освобождение удерживаемыми лицами может состояться этой зимой.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время телефонного разговора 31 декабря Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года.

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До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала она.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Обмен пленными

Обмен пленными

Коллаж

Напомним, в ходе телефонной беседы президенты двух держав, в частности, обсудили проведенное освобождение удерживаемых лиц. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
обмен Новости Донбасса политика
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