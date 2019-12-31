Состоится уже зимой: у Зеленского анонсировали новый этап обмена

Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного обмена пленными должно начаться уже в январе 2020 года, а само освобождение удерживаемыми лицами может состояться этой зимой.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина".
"Во время телефонного разговора 31 декабря Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года.
До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала она.
Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.
Обмен пленными
Коллаж
Напомним, в ходе телефонной беседы президенты двух держав, в частности, обсудили проведенное освобождение удерживаемых лиц. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.
После обмена он заявил, что "борьба за освобождение украинцев не закончена".
Также украинский глава рассказал, почему согласился передать "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.