Обговаривали Донбасс: новый глава МИДа провел первые международные встречи

Новоизбранный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября прибыл в Берлин для встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИДа на странице в Facebook. Уточняется, что в первый рабочий понедельник министр посетил польскую столицу Варшаву, а после этого ФРГ.

Известно, что Пристайко должен принять участие в переговорах о предстоящей встрече в так называемом нормандском формате по ситуации в Украине, в частности, на Донбассе.

"Настоящая дипломатическая премьера: свой первый визит министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществляет в один день в Варшаву и Берлин!

И это логично, ведь Германия и Польша – наши ближайшие стратегические партнеры. Сейчас – крайне важны для мира переговоры в нормандском формате", – отметил на странице в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

FM @HeikoMaas met with his future 🇺🇦 counterpart Wadim Pristajko informally in Berlin today. pic.twitter.com/qnsbChy4Fx