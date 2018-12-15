Объединительный собор в Киеве: появились первые фото изнутри

В сети показали первые фото из Софии Киевской, где проходит Объединительный Собор.
Снимки опубликовала пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Отмечается, что в заседании принимают участие церковные иерархи, священники и миряне.
Перед началом собрания в храме Малой Софии была отслужена божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного Собора.
Прессс-слуба УПЦ КП
Прессс-слуба УПЦ КП
Facebook Богдана Тимошенко
Facebook Богдана Тимошенко
Президент Украины Петр Порошенко присутствует на Соборе. По сообщениям СМИ, также на территорию Софии заехал и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Председательствовать на собрании должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что в начальном варианте проекта устава Церкви указано, что ее возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.
При этом глава Киевского патриархата Филарет прибыл для участия в Соборе в весьма загадочном наряде. Он сменил свой белый "партиарший" головной убор (куколь) на митрополичий клобук.