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Объединительный собор в Киеве: появились первые фото изнутри

7.8тЧитать материал на украинском

В сети показали первые фото из Софии Киевской, где проходит Объединительный Собор.

Снимки опубликовала пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Отмечается, что в заседании принимают участие церковные иерархи, священники и миряне.

Перед началом собрания в храме Малой Софии была отслужена божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного Собора.

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Объединительный собор в Киеве: появились первые фото изнутри

Прессс-слуба УПЦ КП

Объединительный собор в Киеве: появились первые фото изнутри

Прессс-слуба УПЦ КП

Объединительный собор в Киеве: появились первые фото изнутри

Facebook Богдана Тимошенко

Объединительный собор в Киеве: появились первые фото изнутри

Facebook Богдана Тимошенко

Президент Украины Петр Порошенко присутствует на Соборе. По сообщениям СМИ, также на территорию Софии заехал и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Председательствовать на собрании должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что в начальном варианте проекта устава Церкви указано, что ее возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

При этом глава Киевского патриархата Филарет прибыл для участия в Соборе в весьма загадочном наряде. Он сменил свой белый "партиарший" головной убор (куколь) на митрополичий клобук.

Место
УкраинаКиев
Тег
УПЦ КП
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