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"Объединили всю Украину!" Ляшко сообщил хорошие новости по выборам

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Радикальная партия Украины на местных выборах 24 декабря получила самые убедительные результаты на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости на Рождество! Результаты выборов в ОТГ демонстрируют, что наша партия объединяет всю Украину", - написал политик.

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"Наша Радикальная партия победила в Узине на Киевщине: наш председатель Виталий Гринчук - 51,7%, наша партия - 1 место, 22%, 7 депутатов.

В Линовицкой ОТГ на Черниговщине - полная и безоговорочная победа Радикальной партии. Председателем избран нашего кандидата Виталия Нестерка - 33,6%, наша партия - 1 место, 45,4%, 11 из 14 депутатов.

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Чупаховская ОТГ на Сумщине - феноменальная победа нашего кандидата Александра Кужеля - 68%! Также в новой раде - из 14 депутатов от 10 РПЛ", - сообщил он.

Как сообщал "Обозреватель", в воскресенье, 24 декабря, в Украине прошли выборы в 51 объединенной территориальной общине.

Персона
Олег Ляшко
Объект
Радикальная партия
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