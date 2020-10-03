Обама выразил поддержку Трампу, заболевшему коронавирусом.

Экс-президент США Барак Обама выразил поддержку действующему главе государства Дональду Трампу, у которого выявили коронавирус, а также его супруге с таким же диагнозом.

Обращение Обама написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что несмотря на предстоящие выборы в США, все американцы – люди.

"Мы с Мишель надеемся, что президент, первая леди и все, кто пострадал от коронавируса по всей стране, получат необходимую им помощь и находятся на пути к скорейшему выздоровлению. Очевидно, что сейчас мы находимся в разгаре большой политической битвы, и, хотя на карту поставлено многое, давайте помнить, что все мы американцы. Все мы люди. И мы хотим, чтобы все были здоровы, независимо от нашей партии", – написал экс-президент.

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