Обама выразил поддержку Трампу, заболевшему коронавирусом
Экс-президент США Барак Обама выразил поддержку действующему главе государства Дональду Трампу, у которого выявили коронавирус, а также его супруге с таким же диагнозом.
Обращение Обама написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что несмотря на предстоящие выборы в США, все американцы – люди.
"Мы с Мишель надеемся, что президент, первая леди и все, кто пострадал от коронавируса по всей стране, получат необходимую им помощь и находятся на пути к скорейшему выздоровлению. Очевидно, что сейчас мы находимся в разгаре большой политической битвы, и, хотя на карту поставлено многое, давайте помнить, что все мы американцы. Все мы люди. И мы хотим, чтобы все были здоровы, независимо от нашей партии", – написал экс-президент.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, по рекомендации врача отправили в медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд.
Трамп и его супруга, первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
Первая леди сообщила, что после заражения COVID-19 находится дома и хорошо себя чувствует.
Тест не выявил коронавируса у кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.