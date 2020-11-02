Решение КС, конечно, дает много оснований для того, чтобы назвать это попыткой реванша чертей.

Но интересно, что еще год назад этот же суд в ходе освящения роспуска ВР был исключительно конструктивно ангельским.

И это не исключение, а система.

Разве нету чертей в легендарном Печерском суде?

Свежий пример - пару недель назад Печерский суд постановил вернуть 5 млн долл, которые семья Головача (экс-главы налоговой полиции времен Януковича) внесла в бюджет в качестве сделки со следствием. Все деньги, кстати, целевым образом пошли на компенсацию семьям Небесной Сотни и тысячи раненых на Майдане. Причем признание вины и внесения этой суммы закреплено решением Оболонского суда, так никто и не оспаривал. Но Печерский судья решил, что время реванша для Головачей наступило.

А может время увидеть чертей в судебных процессах, которые за 1,5 года Президента Зеленского так ни разу (!) Не собрались в делах Н. Савченко, А. Попова, А. Ефремова, 23 экс-руководителей облнлоговых, Клименко, Курченко ...

Вывод: Президент должен прекратить выборочное классификацию чертей в мантиях. Черти не могут быть временно полезными. Тогда действия Зеленского будут общественно полезными. А не направлены на захват независимых институтов во времена реванша янеков.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.