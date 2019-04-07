О выборах, Путине и Донбассе: Зеленский дал интервью ТРК "Украина". Опубликовано видео

Одна из главных проблем Украины – развязанная Россией война на Донбассе, из-за которой страдает и экономика страны.

Такое заявление в интервью ТРК "Україна" сделал кандидат в президенты Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Он отметил, что из-за войны многие компании не хотят вкладывать инвестиции в Украину, так как боятся, что их деньги незащищены.

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"На бизнес давят всевозможные правоохранительные органы, которые вообще не должны этим заниматься… Такие функции должны быть убраны у Службы безопасности, Генеральной прокуратуры. Должен быть создан отдельный орган, который будет заниматься экономическими преступлениями", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что считает начало своей кампании успешным, и отдельно поблагодарил украинских военных, которые отдали свои голоса за него.

Зеленский обратил внимание на то, что курс Украины в Европу выбран давным-давно и он не собирается его менять. Что касается НАТО, то Зеленский признался, что как гражданин он поддерживает вступление в Альянс.

"Но для того, чтобы вступить в НАТО, все-таки, и это записано в нашей программе, мы должны людям объяснить – что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны. Но нужно также достучаться до каждого человека", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос о входе станы в НАТО обязательно должно решаться через всенародный референдум.

"Все понимают, что самая главная сейчас задача – не просто остановить войну, а первые шаги сделать, прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы можем для этого сделать: продолжать минские договоренности, продолжать минский процесс, но все согласны, что нужно реформировать минский формат", – отметил кандидат в президенты.

Зеленский добавил, что в Украине идет война с Россией, поэтому с ней нужно будет говорить в формате дипломатических переговоров в присутствии представителей Запада.

Он также указал на важность победы в информационной войне, в частности, на проведение диалога с жителями оккупированных территорий.

"Мы должны достучатся до каждого человека, который живет на Востоке, на временно оккупированных территориях, и объяснить людям – мы все украинцы. Не просто протягивать руку, обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что ребята, вам просто запудрили мозг", – пояснил политик.

Он также заявил, что Украина не может затягивать процесс прекращения огня на Донбассе, так как "каждый день – это каждая жизнь, человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи".

"Мы должны это ощущать и примерять на себя. Потому что что будет с твоей семьей, если ты потеряешь сына, потеряешь кормильца или брата и сестру. Здесь каждая жизнь дорогая", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что готов к переговорам, однако жертвовать территориями и людьми не будет ни при каких условиях.

"Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина. Я убежден в этом", – подытожил кандидат.

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