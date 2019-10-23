"О рейтинге можно забыть!" Всплыли скандальные данные о "смотрящих" над Киевом от Зеленского

Назначение ресторатора, народного депутата Николая Тищенко очередным "смотрящим" над Киевом, которое пролоббировал помощник президента Андрей Ермак, вскоре приведет к потере в стране заоблачного рейтинга Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Гришин. По его словам, представители команды президента развернули бурную деятельность в столице, встречаясь с влиятельными людьми и уверяя, что "все серьезные вопросы теперь можно решить только их".

"В конце лета, с кино, где Боклан брал интервью у Зеленского, украинцы узнали о существовании Андрея Ермака. Который, не знаю как, попал в окружение президента и стал его помощником. Отвечает там за внешнюю политику. Ее "успешность" можем оценить, например, по визиту Зеленского в США, стенограмме с Трампом, скандалу с Джулиани. Также Ермак активно педалировал "формулу Штайнмайера", в том виде, в котором она стала публичной", — отметил он.

Однако акцентировал внимание не на международных делах помощника президента. Ссылаясь на собственные, осведомленные источники, журналист заметил, что Андрей Ермак решил "плотно заняться вопросом Киева". Правда, не лично, а через "протеже" — киевского ресторатора, с недавних под нардепа Николая Тищенко.

Николай Тищенко — новый "смотрящий" за Киевом от Зеленского? коллаж

"Да, именно того, который сравнивает государство с надувной куклой, а помощница-модель которого не знает, сколько депутатов в Раде и кто был первым президентом Украины. Говорят, Ермак давно ведет Тищенко и максимально его поддерживал в качестве кандидата от "Слуги народа" на киевском округе. И стал Николай не просто депутатом, а заместителем председателя комитета по вопросам инфраструктуры (ну, а чем строительство ресторанов не инфраструктура?)", — пишет Гришин.

По его словам, очевидно, получив соответствующие инструкции, Николай Тищенко развернул бурную деятельность в столице и начал вести встречи с разными людьми в роли "смотрящего" от Зеленского. Мол, утверждает, что все серьезные вопросы теперь можно решить только через него.

"А Киев, это уже большие финансовые темы — от контроля деятельности "Киевгорстроя", и все сопутствующие темы — недострои, обманутые вкладчики, аферы с жильем. И до строительства дорог, мостов, метро на Троещину", — добавил он.

Гришин убежден, что ресторатор Тищенко, который попал в Раду волей судьбы и на вопрос о "формуле Штайнмайера" рассказывает, что надо взять инструкцию от надувной куклы, а также другие подобные "смотрящие" в результате своими действиями подорвут доверие украинцев к президенту. Ведь из-за таких назначений власть в стране просто превращается в посмешище.

"Представляю, как на него реагируют серьезные дяди, когда он им заряжает, что "смотрящий" и вопрос надо решать через него. Думаю, еще несколько таких "назначений" от представителей команды Зеленского, которые решают свои вопросы от его имени, — и о нынешнем заоблачном рейтинге можно будет очень скоро забыть", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что встречался с мэром Киева и председателем Киевской МДА Виталием Кличко и обсуждал проблему существования "смотрящих" в столице. Однако тот якобы сказал, что вынужден идти на компромиссы с ними. Богдан сделал вывод, что Кличко потерял контроль над ситуацией в Киеве.

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