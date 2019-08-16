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О пропагандистах не вспомнил: Зеленский уклончиво отказал в интервью РИА Новости

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Офис президента Украины Владимира Зеленского отказал в интервью с главой государства российскому пропагандистскому СМИ РИА Новости. Однако отказ был аргументирован отсутствием у президента свободного времени, а не тем, что общения попросили пропагандисты страны-агрессора.

Дословный ответ ОПУ РИА Новости опубликовали 15 августа, отметив, что получили его по электронной почте более, чем через две недели после запроса.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", – говорится в ответе.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов дать откровенное интервью российским журналистам. По его словам, "Украина отличается от многих стран открытостью и демократичностью".

После этого РИА Новости отправили ему запрос на интервью, в котором хотели поговорить "о будущем российско-украинских отношений, судьбе удерживаемых лиц, включая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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