Сегодня, как обычно, киевские и местные чиновники будут приветствовать друг друга с праздник и рассказывать о счастливом будущем в новой децентрализованной Украины.

Я хочу обратить внимание на самые болезненные проблемы жизни людей в селе и поселке, к которым столичные чиновники-реформаторы никогда не заезжали.

1. Создание ОТГ, которые во многих случаях произошли не по критериям финансовой состоятельности и эффективности, а за пределами земель местных помещиков, прогнозируемо и привело к избранию "слуг местных феодалов" будто от разных партий, но за счет одних и тех же собственников земли или предприятий.

2. Передача бюджетных организаций и учреждений от районных советов в советы ОТГ, которые находятся на территории этих общин выглядит простым и понятным механизмом. Однако, главный вопрос не в смене собственника, а в наличии или отсутствии желания руководства ОТГ в дальнейшем финансировании этих учреждений. Сейчас уже есть информация о возможной ликвидации учреждений культуры, образования, спорта и тому подобное.

3. Некомпетентность и возможный коррупционный характер деятельности руководства ОТГ характеризует и депутатский корпус и первые решения. На ключевые должности в ОТГ, а особенно на должности старост сел (напомню, что ВР додумалась отменить принцип избрания жителями старост и заменила его на назначение советом ОТГ) предлагаются или родственники или зависимые от руководителей лица.

4. И печальная новость с "полей успехов децентрализации".

Решение о заработных платах руководителей ОТГ просто шокируют местных жителей! Это, правда, продолжение предыдущей практики городских, районных и поселковых с сельскими советами, которые в предыдущие годы тоже были богатыми чиновниками на местном уровне!

Так что теперь важными задачами являются:

– реализации инфраструктурных проектов, которые бы обеспечили качественную связь и Интернет в каждом населенном пункте и построили современные дороги;

– определения на уровне ВР и КМ реальных механизмов сохранения социальной и гуманитарной инфраструктуры в сельской местности;

– недопущения самоуправства и анархии местными чиновниками в период передачи государственных организаций и учреждений от районов к ОТГ;

– приведения к нормам здравого смысла и адекватности заработных плат и премий должностных лиц местного самоуправления ...

А праздновать начнем на следующий день после того, как качество жизни человека в каждой вновь ОТГ станет выше, чем в предыдущие годы!

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