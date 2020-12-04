Вот вчера депутаты решили доплатить своим помощникам, точнее себе, рождественско-новогоднюю доплату в 52,5 тысяч гривен!

Сегодня депутаты от "Слуги народа" планируют увеличить зарплату членам Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в 80 тыс. гривен путем внесения изменений в закон.

А еще раньше судьи Конституционного суда и других судов убедили власть зафиксировать в Конституции свои специальные зарплаты и пенсии!

Я не знаю ни одной цивилизованной страны мира, где бы Конституционно или законодательно определялись различные системы определения оплаты труда для должностных лиц и граждан!

Но уникальность украинской ситуации заключается в полном единстве поддержки оруельського подхода к разделению людей на сорта "равных" и "еще более равных" за определение зарплат и пенсий.

Потому и американооптимисты и еврооптимисты и фанаты русского мира считают, что за 1,5 тысячи долларов они работать не могут, поскольку и мороженое детям на эти "мизерные средства" не купишь!

Как так дальше пойдет, то нынешние чиновники начнут вносить в законы не только специальные зарплаты по должностям, но и по конкретным фамилиям.

П.С. Об 700 млн бюджетных денег для зарплат и политической рекламы властных и оппозиционных партий в Верховной Рада на 2021 - или хорошо или ничего.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.