Юристы привыкли, что судебные решения принимаются "за закрытыми дверями", часто – в т. н. совещательной комнате, тайна которой охраняется законом. Наверное, правила о совещательной комнате возникли не на ровном месте - возможность суду принять решение в профессиональной дискуссии без постороннего влияния очень важна для вынесения судом законного и обоснованного решения, о чем в последние дни неоднократно подчеркивали разные судьи Конституционного Суда Украины.

Конституционным Суд – это не суд в строгом смысле этого слова, впрочем, по крайней мере по внешним реквизитами он пытается быть на него похожим. Слово "суд" в названии, мантии, нагрудные знаки, судебный распорядитель – все это призвано создать впечатление, что речь идет именно об органе судебной власти. Есть в Конституционном Суде Украины и совещательная комната – как некое помещение в здании по ул. Жилянской, 14.

А вот тайны совещательной комнаты в Конституционном Суде Украины нет. Ранее уже неоднократно имели место случаи "утечек" информации о том, какое решение планирует принять Конституционный Суд Украины в том или ином деле. Иногда они соответствовали действительности, иногда – нет. Впрочем, никогда же утечки не связаны (по крайней мере, напрямую) с действиями определенных судей.

Но 4 ноября 2020 произошло беспрецедентное событие – не какой-то анонимный источник, а действующий судья Конституционного Суда Украины, бывший депутат Верховной Рады Украины многих созывов, многолетний заместитель председателя фракции "Батьківщина" в Верховной Раде Украины Сергей Владимирович Сас вынес на суд общественности проект решения Конституционного суда Украины по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины (в основном его бывших коллег по фракции) об официальном толковании норм Конституции Украины о праве собственности Украинского народа за пределы условной "совещательной комнаты".

Более того, господин Сас перенес его в максимально публичную плоскость, опубликовав проект в "Зеркале недели". Мотивы, по которым это сделано, для меня не совсем понятны. Предполагаю, что уважаемый судья стремился услышать постороннее мнение по поводу решения. Возможно, он не уверен в его обоснованности. Хочу верить, что это именно так, и публикация проекта не имеет целью, скажем, создание "переговорного ресурса" для торгов в вопросе о дальнейшей судьбе Конституционного Суда Украины и его членов.

Как Уполномоченный Президента Украины, не могу остаться в стороне от обсуждения проекта решения Конституционного Суда Украины, перенесенного судьей Сасом в публичную плоскость. На мой взгляд, опасения (если они имели место) судьи Саса по качеству проекта решения небезосновательны.

Проект решения занимает 56 страниц текста, и характеризуется многими противоречиями, а также логическими и фактическими ошибками. В общем, даже по стилю документ мало напоминает другие решения Конституционного Суда – у него больше общего с программными документами и публичными речами представителей той политической силы, которую длительное время представлял в парламенте судья Сас.

К счастью, потребности в анализе всего приведенного текста нет. Для того, чтобы показать уровень его обоснованности, достаточно просто сравнить ключевые положения предусмотренной проектом резолютивной части решения положениям Конституции Украины – Основного Закона нашего государства.

Итак:

Надеюсь, каждый может сам сделать выводы из приведенного. Черное – это черное, а белое – это белое. И этого полусотней страниц текста не изменить.

Безусловно, судьи Конституционного Суда Украины при толковании Основного Закона должны руководствоваться своим пониманием права и собственным правосознанием. Вот только в случае, когда текст решения Конституционного Суда Украины прямо противоречит Конституции Украины, перед каждым гражданином встанет выбор: что применять – Основной закон или его толкования Конституционным Судом Украины? Как по мне, выбор здесь будет сделать не трудно.

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