О геях, проституции и марихуане: Вакарчук высказался по скандальным вопросам

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что нейтрально относится к ЛГБТ-людям и поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине.
Соответствующие заявления прозвучали в эфире телеканала "Украина". "У нас страна равных прав и равных возможностей", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ-сообществу и возможного разрешения на однополые браки.
На вопрос, поддерживает ли он использования каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".
Святослав Вакарчук
При этом касательно легализации проституции в Украине новоиспеченный политик сказал, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах: "если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы".
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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