О геях, проституции и марихуане: Вакарчук высказался по скандальным вопросам

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что нейтрально относится к ЛГБТ-людям и поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Соответствующие заявления прозвучали в эфире телеканала "Украина". "У нас страна равных прав и равных возможностей", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ-сообществу и возможного разрешения на однополые браки.

На вопрос, поддерживает ли он использования каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

Святослав Вакарчук

При этом касательно легализации проституции в Украине новоиспеченный политик сказал, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах: "если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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