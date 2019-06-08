ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

О геях, проституции и марихуане: Вакарчук высказался по скандальным вопросам

916Читать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что нейтрально относится к ЛГБТ-людям и поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Соответствующие заявления прозвучали в эфире телеканала "Украина". "У нас страна равных прав и равных возможностей", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ-сообществу и возможного разрешения на однополые браки.

На вопрос, поддерживает ли он использования каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

Новости
''Он – невнятный'': продюсер отдал политическое предпочтение Монатику перед Вакарчуком

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

При этом касательно легализации проституции в Украине новоиспеченный политик сказал, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах: "если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel