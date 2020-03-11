Список на обмен, разведение и новые КПП: Украина и Россия договорились в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

В среду, 11 марта, стороны достигли договоренностей по нескольким пунктам, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По вопросу обмена пленными, представители ТКГ должны представить список лиц на обмен, который должен состояться в кратчайшие сроки.

"Представить ТКГ окончательные согласованные списки лиц, которые подлежат процедуре взаимного освобождения, включительно с итогами верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и в ОРДЛО", – сказано в сообщении.

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Касательно разведения сил и средств, стороны договорились об одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье, а также введению Консультативного совета.

"Подписать решение ТКГ о введении Консультативного совета в составе политической подгруппы после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции, Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате", – уточнили в Офисе президента.

В заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Ермак и Дмитрий Козак 11 марта прибыли в Минск на переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, что Козак и Ермак уже встречались в Минске 1 марта. Тогда они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", а также необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в "нормандском формате".

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