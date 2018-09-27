Президент Польши Дуда, выступая в среду на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что организация допустила нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность после того, как наша страна по запросу всего цивилизованного мира избавилась от третьего по мощности ядерного арсенала на планете.

Лидер Польши, используя эту высокую трибуну сказал: "Для того чтобы международное сообщество уважали, очень важно соблюдать обязательства и обязанности, которые мы взяли на себя".

Следом за этим событием состоялось выступление Президента нашей страны на Генеральной Ассамблее ООН, в главном зале объединенных наций Земли.

Несмотря на позднее время я ждал этого выступления и надеялся, что хотя-бы в последний год своего президенства Петр Порошенко поставит вопрос выполнения Будапештских гарантий ребром.

Чуда не произошло Президент Украины говорил о чем угодно, только не о том, что может стать отправной точкой для восстановления полноценного мира и возврата всех наших территорий.

Анализирую высказывания лидеров, дипломатов и политиков многих стран на различных международных мероприятиях, я пришел к мысли, что об этой теме упорно молчат двое - Путин и Порошенко.