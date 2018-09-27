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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права"Все статьи автора

О чем молчат Путин и Порошенко

6.8т

Президент Польши Дуда, выступая в среду на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что организация допустила нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность после того, как наша страна по запросу всего цивилизованного мира избавилась от третьего по мощности ядерного арсенала на планете.

Лидер Польши, используя эту высокую трибуну сказал: "Для того чтобы международное сообщество уважали, очень важно соблюдать обязательства и обязанности, которые мы взяли на себя".

Следом за этим событием состоялось выступление Президента нашей страны на Генеральной Ассамблее ООН, в главном зале объединенных наций Земли.

Новости
Ніхто не буде спати, коли я говоритиму про Україну

Несмотря на позднее время я ждал этого выступления и надеялся, что хотя-бы в последний год своего президенства Петр Порошенко поставит вопрос выполнения Будапештских гарантий ребром.

Чуда не произошло Президент Украины говорил о чем угодно, только не о том, что может стать отправной точкой для восстановления полноценного мира и возврата всех наших территорий.

Анализирую высказывания лидеров, дипломатов и политиков многих стран на различных международных мероприятиях, я пришел к мысли, что об этой теме упорно молчат двое - Путин и Порошенко.

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Персоны
Петр ПорошенкоАнджей ДудаВладимир Путин
Место
Украина
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Тимошенко Предложила Раде подписать Меморандум о направлениях развития Украины. Порошенко на это заявил, что документ, "в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным". Также глава Украины признался, что "слово "меморандум" несколько бесит", так как "памятная записка" не является обязательной для исполнения.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Про возможность отделения от укропии по референдуму в будапештском меморандуме ничего не сказано.
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IGGI
IGGI
Особенно ценно что тему поднял Дуда президент Польши, страны, чей представитель Радослав Сикорский подписывал вместе со Штайнмаером (Германия) и Фурнье ( Франция) соглашения дававшие гарантии Януковичу что будут проведены выборы в конце 2014 года и буза прекратится. Что было потом известно. Все гарантии Запада туалетная бумага. Проституирующую Польшу потом выкинули из всех переговорно посреднических процессов. А сам Сикорский дал откровенную характеристику политикуму своей страны: "Это дерьмо, мы перессоримся с немцами и французами, так как мы отсасываем у американцев, как последние фраера. Проблема Польши в том, что у нас дешевая национальная гордость и низкая самооценка. Такое вот негритянство." Украина опустилась еще ниже отсасывая у отсасывателей американцев - такие белые негроскакуасы....
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