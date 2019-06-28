ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

О чем говорили Путин и Трамп: в России рассказали свою версию

3.7тЧитать материал на украинском

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии обсудили Украину и Сирию.

Также поднимались вопросы стратегической стабильности, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА "Новости".

"Обсуждались вопросы стратегической стабильности... В числе прочих вопросов на повестке дня была Сирия и Украина", – сказал он.

В то же время председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча двух президентов в Осаке "дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российского-американских отношениях".

Новости
Трамп и Путин провели переговоры в Японии: все подробности

О чем говорили Путин и Трамп: в России рассказали свою версию

Кроме того, известно, что Путин пригласил Трампа посетить Москву на 75-летний юбилей Победы.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года. Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу", – сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире "Россия 24".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Саммит G20 в Японии" на OBOZREVATEL.

Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Дональд ТрампСергей ЛавровВладимир Путин
Место
ЯпонияОсака
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
38
6
Смешно
3
Интересно
0
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
и опять победобесие
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Доброй традицией стало развитие отношений между США и Россией: встреча-санкции-импортозамещение.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Решали что делать дальше с холопами))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 3 ответов | показать все
an and
an and
Mega Death, да что делать то..известно что! Поднять им ещё пенсионный возраст, девальвировать рубль, загнать в гонку вооружений и лишить доступа в интернет, чтоб не ныли!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Решали что делать дальше с холопами". Не бойтесь. Никто Вас не тронет, разве что пенсионный возраст опять поднимут до 70 лет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel