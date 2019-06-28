О чем говорили Путин и Трамп: в России рассказали свою версию

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии обсудили Украину и Сирию.

Также поднимались вопросы стратегической стабильности, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА "Новости".

"Обсуждались вопросы стратегической стабильности... В числе прочих вопросов на повестке дня была Сирия и Украина", – сказал он.

В то же время председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча двух президентов в Осаке "дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российского-американских отношениях".

Кроме того, известно, что Путин пригласил Трампа посетить Москву на 75-летний юбилей Победы.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года. Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу", – сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире "Россия 24".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дональд Трамп прилетел в Осаку утром 27 июня. Он заявил журналистам, что нацелен на "хороший разговор" с Путиным.

Путин и Трамп коротко побеседовали перед началом саммита G20. Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу.

В Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили темы Украины, Ирана, Сирии, Венесуэлы.

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