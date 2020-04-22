В среду, 22 апреля, Трехсторонняя контактная группа провела новую встречу в режиме видеоконференции.

Об этом написала пресс-служба Офиса президента Украины на своем сайте. Сначала украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным взаимным освобождением удерживаемых лиц 16 апреля и поддержала инициативу Генсекретаря ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения.

"На исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России, посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", – говорится в сообщении.

В рамках работы безопасностносной группы украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей.

Также продолжилась работа над определением следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона заявила, что они должны соответствовать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей – граждан Украины.

Война на Донбассе. Иллюстрация

В гуманитарной группе была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых, а еще – отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов: школ, садиков, больниц, кладбищ и тп..

Участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения. Во время работы политической группы Украина подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

"Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Также во время заседания было обсуждено активизацию в части процедурных вопросов работы ТКГ", – добавили в ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". Первый этап состоялся на КПВВ Майорское. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – девять. Второй – в районе Счастья. Украина вернула 11 бывших пленников, которые содержались боевиками в Луганске.

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