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24 апреля • обновлено в 22:16
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О чем говорила ТКГ на очередной встрече: списки для освобождения и новые КПВВ на линии разграничения

4.2т
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В среду, 22 апреля, Трехсторонняя контактная группа провела новую встречу в режиме видеоконференции.

Об этом написала пресс-служба Офиса президента Украины на своем сайте. Сначала украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным взаимным освобождением удерживаемых лиц 16 апреля и поддержала инициативу Генсекретаря ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения.

"На исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России, посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", – говорится в сообщении.

В рамках работы безопасностносной группы украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей.

Также продолжилась работа над определением следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона заявила, что они должны соответствовать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей – граждан Украины.

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

В гуманитарной группе была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых, а еще – отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов: школ, садиков, больниц, кладбищ и тп..

Участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения. Во время работы политической группы Украина подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

"Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Также во время заседания было обсуждено активизацию в части процедурных вопросов работы ТКГ", – добавили в ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". Первый этап состоялся на КПВВ Майорское. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – девять. Второй – в районе Счастья. Украина вернула 11 бывших пленников, которые содержались боевиками в Луганске.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
"Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины" - а как тогда понять, что в Минских соглашениях этот пункт есть?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни абасраты, такое Русский Мир? русский Мир - это Львов, Волынь, Бессарабия, Закарпатье, Крым — Украине… русский мир — это Украине 5 АЭС, ДнепроГэс, десятки ТЭС, ТурбоАтом, Южмаш, Антонов, МоторСич, Южный Припортовый, мощнейшую промышленность Донбасса, Харькова, Днепропетровска, порты, трубопроводы, крупнейшие металлургические комбинаты, ЗАЗ, ХТЗ, тысячи других фабрик и заводов... вы до чих пор живете за счет русского Мира...а что такое украинский Мир? объясните, очень интересно...
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Глaвный иммунолог страны объ¤cнил как усилить иммунитет зa меc¤ц, что бы не забoлеть кoронaвиpусoм lifesaveua.ga
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