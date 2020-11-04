О бедной Верховной Раде замолвить слово
Появился проект постановления о правительственной версии бюджета на 2021 год от бюджетного комитета ВР.
Среди главных приоритетов ВР увеличение финансирования на самих себя?!
Напомню, что Правительство предусмотрело на содержание ВР 2 миллиарда 288 миллиона 635.8 гривен, а в 2020 году было 2 миллиарда 44 миллиона 774.8 гривен
Сейчас депутаты решили добавить себе еще почти 250 млн:
- почти 138 млн - на законодательную деятельность;
- почти 110 млн - организационное и материально-техническое обеспечение;
- почти миллион на освещение деятельности ВР.
Кроме того, депутаты планируют восстановить для своей деятельности в округах так называемый депутатский фонд в сумме 7 млрд 360 млн.
Итак, имеем первый результат работы над правительственным проектом бюджета-2021 в Верховной Раде - депутаты решили начать с самих себя, добавив финансирование на свое содержание и свою депутатскую деятельность в округах!
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