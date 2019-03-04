"Нужны шаги навстречу!" Медведев внезапно заговорил о диалоге с Украиной 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва после президентских выборов в Украине будет готова к диалогу с новым руководством, если и оно будет в нем заинтересовано.

"В Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать", — сказал глава российского кабмина в интервью болгарской газете "Труд".

При этом Медведев добавил, что Российская Федерация будет уважать выбор украинцев.

"Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", — считает Медведев.

Для примера он вспомнил о запрете Киевом "буквально на старте предвыборного марафона под надуманными предлогами избирательных участков в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России".

Дмитрий Медведев ФАН

"Около трех миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан", — добавил председатель российского правительства.

Он отметил, что "Россия хочет наладить отношения с Украиной".

"Мы соседи. У многих российских граждан там живут родственники, как и у украинцев в России. У нас общие история и культура, до недавнего времени были взаимовыгодные экономические отношения", — отметил глава кабинета министров РФ.

По его словам, "теперь ситуация в российско-украинских отношениях очень непростая". "Чтобы ее изменить, нужны шаги навстречу друг другу. Однако Киев ведет себя так, что делать какие-то прогнозы сложно", — считает Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Медведев стал посмешищем в сети из-за "приставного стульчика", предложенного ему на официальных переговорах.

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